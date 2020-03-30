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ردود متبادلة على تويتر بين مراسل الLBCI والإعلامية في الـOTV

30
MARCH
2020
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غرّدت الإعلامية في قناة الOTV جوزفين ديب عبر حسابها على تويتر: "صباح الخير لاهلنا في طرابلس والمينا والضاحية الجنوبية. هناك حيث الصرخة واحدة تتخطى السياسة والطائفة، صرخة الجوع. لا يمكن استمرار إقفال المؤسسات الصغيرة والأعمال اليومية دون مقابل. الفقراء سيختارون المخاطرة بالموت من الوباء على موت ابنائهم جوعا. #كورونا #لبنان #فقراء_لبنان".

 

وردّ عليها مراسل الـLBCI مارون ناصيف بتغريدة جاء فيها: "هيدا تويت شعبوي زميلتي. هيدا حكي الموت من الجوع افضل من الموت بكورونا مبالغ فيه. نحنا مش بزمن الحرب العالمية الأولى. وبعتقد ما في اي تبرير مقبول للتجول وخرق القرارات لنحمي لبنان كل لبنان. الأكل منو شي قدام المرض والموت من المرض وعذاباتو. وما حدا مقطوع من شجرة وفاعلي الخير كتار".

 

وعاودت ديب التأكيد على موقفها بتغريدة رداً على ناصيف كتبت فيها: "سهل عليك تتهمني بالشعبوية لانه مأمنلك كل شي متلك متل كتار مش قادرين يصدقوا انه مبلا في ناس بناموا جوعانين.انا بعرف شو يعني الواحد ينام جوعان.تجربتي بالحياة بتخليني افهم كيف يعني الناس تنام جوعانة وتخاف على ولادها من الجوع. يلي مأمنله سقف واكل مش متوقع يفهم العالم الجوعانة. انتهى."

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