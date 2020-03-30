تجهيز مراكز للحجر الصحي جنوبا

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قيادة اقليم الجنوب في حركة "أمل"، عملت تماشيا مع طرح الرئيس نبيه بري وقرار الحركة، على تجهيز مراكز للحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا، موزعة في البلدات، كالآتي : البابلية، زفتا،

كفر حتى، حومين التحتا، أنصار، كفرصير ومشغرة في البقاع الغربي.

كما يتم تجهيز مركزين للمغتربين اذا ما قدموا: فندق المونتانا في بلدة المروانية واوتيل المونس في الصرفند - السكسكية، على ان تبقى المعالجة للمصابين في الفيروس في المستشفيات الحكومية: صيدا ومشغرة والنبطية".

الى ذلك، يلتزم المواطنون في قضاء الزهراني بقرار التعبئة العامة، وتستمر مجالس البلديات والجمعيات الاهلية والكشافة والدفاع المدني والاندية بتوزيع المساعدات والمؤونة للمحتاجين.