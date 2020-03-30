أمل وحزب الله: خطة عمل لاستقبال اللبنانيين في الخارج

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عقد اجتماع تنفيذي لحركة "أمل" و"حزب الله"، في مركز الهيئة الصحية الاسلامية حضره عن الحركة مسؤول البلديات المركزي بسام طليس ومسؤول الصحة المركزي الدكتور زكريا توبة ومفوض الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية علي عباس، وعن الحزب مسؤول الملف البلدي المركزي سلطان اسعد والمدير العام للهيئة الصحية الاسلامية عباس فضل الله ومفوض الدفاع المدني في الهيئة عدنان المقدم.



وأصدر المجتمعون بيانا، اعلنوا فيه انه تم عرض "آليات التعاون على المستوى الميداني في المدن والقرى في ما يتعلق بالمراكز الصحية الثابتة والميدانية، اضافة الى مراكز الحجر الصحي العامة والخاصة حيث تم الاتفاق على وضع خطة للعمل الميداني المشترك والتنسيق الدائم بما يخدم مشروع مواجهة وباء كورونا ضمن الخطة الرسمية لوزارة الصحة. كا تم بحث خطة العمل المتعلقة باستقبال اللبنانيين في الخارج".

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات والتواصل بشكل دائم.