وزيرة العدل طلبت تقريراً أسبوعياً لمسار الإستجوابات ولطلبات تخلية السبيل

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وجهت وزيرة العدل ماري كلود نجم كتابا الى الرئيس الأول لمحكمة إستئناف بيروت بالإنابة القاضي حبيب رزق الله طلبت فيه إيداعها تقريرا دوريا أسبوعيا حول الإستجوابات عن بعد وطلبات تخلية السبيل.



وقد ورد في نص الكتاب الآتي:

في ضوء الخطة التي تعتمدها الحكومة للحد قدر المستطاع من الإكتظاظ في السجون، في ظل تفشي فيروس الكورونا، وبعد التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية المعنية كافة من أجل إعتماد إجراءات الإستجواب للأشخاص المحتجزين عبر وسائل التواصل الإلكتروني والبصري والسمعي، لذلك نرغب اليكم إيداعنا أسبوعيا تقريرا يتضمن:



- عدد الملفات التي تم فيها الإستجواب عن بعد من قبل قضاة التحقيق.



- عدد الملفات التي وردت فيها طلبات تخلية سبيل بالوسائل الإلكترونية ومصيرها، كما وإبلاغ نسخة عنه الى كل من مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي.



احالة الكتاب

بدوره، أحال القاضي رزق الله نسخة عن الكتاب الى جانب النيابة العامة الإستئنافية، دائرة التحقيق، الهيئة الإتهامية ومحكمتي جزاء وجنايات بيروت للإفادة أسبوعيا وفق طلب وزيرة العدل.