living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزيرة العدل طلبت تقريراً أسبوعياً لمسار الإستجوابات ولطلبات تخلية السبيل

30
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجهت وزيرة العدل ماري كلود نجم كتابا الى الرئيس الأول لمحكمة إستئناف بيروت بالإنابة القاضي حبيب رزق الله طلبت فيه إيداعها تقريرا دوريا أسبوعيا حول الإستجوابات عن بعد وطلبات تخلية السبيل.


وقد ورد في نص الكتاب الآتي:
في ضوء الخطة التي تعتمدها الحكومة للحد قدر المستطاع من الإكتظاظ في السجون، في ظل تفشي فيروس الكورونا، وبعد التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية المعنية كافة من أجل إعتماد إجراءات الإستجواب للأشخاص المحتجزين عبر وسائل التواصل الإلكتروني والبصري والسمعي، لذلك نرغب اليكم إيداعنا أسبوعيا تقريرا يتضمن:


- عدد الملفات التي تم فيها الإستجواب عن بعد من قبل قضاة التحقيق.


- عدد الملفات التي وردت فيها طلبات تخلية سبيل بالوسائل الإلكترونية ومصيرها، كما وإبلاغ نسخة عنه الى كل من مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي.


احالة الكتاب
بدوره، أحال القاضي رزق الله نسخة عن الكتاب الى جانب النيابة العامة الإستئنافية، دائرة التحقيق، الهيئة الإتهامية ومحكمتي جزاء وجنايات بيروت للإفادة أسبوعيا وفق طلب وزيرة العدل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout