زحمة سير في طرابلس وطوابير طويلة أمام الصرافات الآلية

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تشهد الشوارع والساحات العامة في طرابلس ومدن الفيحاء منذ صباح اليوم، زحمة سير خانقة مع مطلع الشهر الجديد، كما تشهد الصرافات الآلية طوابير طويلة من صفوف المواطنين الذين تزاحموا لقبض رواتبهم، دون التزام الإجراءات والشروط الصحية، أو وضع الكمامات والقفازات.



وكادت هذه المشاهد أن تتسبب بمشادات كلامية وتضارب أحيانا، وسط إستنكار شديد لعدم إلتزام المواطنين البقاء في منازلهم وتنفيذ الحجر الصحي الطوعي.



وفي هذا الإطار، تصاعدت شكاوى الناس من إرتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية في المحلات، وأوضح أصحابها ان هذه الأسعار التي تضاعفت بنسبة 30 و50% فرضها تجار الجملة، بحجة أن هذه البضائع قد وصلت لتوها من الخارج وقد إزداد سعرها في بلد المنشأ.