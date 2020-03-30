وزارة الصناعة: 48 ساعة ... تحت طائلة المنع والاقفال

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أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:

" عملا بقراري مجلس الوزراء رقم 53/2020 و 54/2020 المتعلقين باستثناء بعض الشركات الخاصة العاملة في مجالات الانتاج الصناعي، يطلب من جميع مصنعي الكمامات ومعدات الحماية الشخصية (PPE ) التقدم إلى الادارة المركزية في وزارة الصناعة شارع سامي الصلح - بدارو لتسجيل مصانعهم والافادة عن نوع منتجاتهم ومواصفاتها والقدرة الانتاجية خلال مهلة أقصاها ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ نشر هذا البيان، وذلك للسماح لها بالعمل وفق أحكام الدوام الاستثنائي المنصوص عنه في القرارين المشار إليهما، وافساحا للمجال أمام أجهزة الوزارة لاجراء الكشوفات والرقابة اللازمة، وذلك لقوننة أوضاعهم وتقرير السماح لهم بالانتاج والتسويق، وسيصار إلى ضبط المخالفين ومنعهم من الانتاج والتسويق وصولا إلى اقفال مؤسساتهم".