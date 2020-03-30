انماء طرابلس حيت الجسم الطبي والتمريضي: لاعطائهم حقوقهم المشروعة

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حيت جمعية انماء طرابلس و الميناء الجسم الطبي والجهاز التمريضي والصليب الاحمر "الذين يضحون ويبذلون كل الجهد في سبيل ابناء وطنهم"، ورأت في بيان "ان وقفة الشعب اللبناني التي نراها اليوم مع هذا الجسم الطبي، ما هي الا جزء بسيط مما يقدمونه في سبيل الوطن والمواطن لمكافحة هذا الوباء"، معتبرة "ان ما شهدته البلاد من تصفيق لهؤلاء الابطال واداء التحية من قبل عناصر قوى الامن هي بمثابة عرفان بالجميل لهم".



ودعت المسؤولين "الى الالتفات لهم واعطائهم حقوقهم المشروعة من سلسلة الرتب والرواتب لانهم اثبتوا انهم على قدر المسؤولية وواجهوا الخطر لحماية غيرهم، فاعطاء الحق لهؤلاء امر ضروري و ترجمة لافعالهم الانسانية".