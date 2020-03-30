كلودين عون روكز تقبل تحدّي جورج صليبي ضمن حملة #صامدون عبر قناة الجديد

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" أتاح لنا الحجر الصحّي فرصة إعادة النظر بممارساتنا الغذائية الخاطئة، فلنتناول كمية أقل من الطعام ولنشارك الآخرين فيه."

قبلت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الدعوة التي وجهّها إليها الإعلامي جورج صليبي في بداية برنامج "وهلق شو" مساء الأحد، للمشاركة في حملة #صامدون التي أطلقتها قناة الجديد لمساعدة العائلات في ظلّ الوضع الاستثنائي الذي يمرّ به لبنان والعالم، من خلال تأمين حصص غذائية للعائلات المحتاجة ومساعدات عينية للعائلات الأكثر فقراً.

ووصفت عون روكز في مداخلة لها مع صليبي المبادرة التي أطلقتها قناة الجديد بالإنسانية، كما اعتبرت أن "الحجر الصحّي الذي فرض علينا، أتاح لنا فرصة إعادة النظر بأسلوب حياتنا عموماً وبممارساتنا الغذائية الخاطئة خصوصاً، حيث أدركنا أنه بإمكاننا أن نتناول كمية أقل من الطعام لكي نشارك الآخرين فيه."

كما أملت أن "نأخذ العبر من هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها والتي تساوى فيها الناس جميعاً أمام المرض والوباء، مهما كان جنسهم أو طائفتهم أو لونهم، ونعيد النظر بالقوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة ونزيل كلّ أشكال التمييز ضدها."

وسمّت عون روكز بدورها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للمشاركة في حملة التضامن #صامدون، في إشارة منها إلى أن هدف الحجر الصحّي هو حماية الإنسان من فيروس كورونا ولا يجب أن يكون سبباً لارتفاع نسبة العنف الأسري في مجتمعنا، مذكرّة كلّ من يشهد على حالة عنف أسري ضرورة الإتصال بالخط الساخن لقوى الأمن الداخلي 1745 المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري.

كما سمّت بطلة الرماية العالمية راي باسيل بهدف الإضاءة على أهمية ممارسة الرياضة في فترة الحجر الصحي خصوصاً للشابات والشبان، ومدى تأثيرها الإيجابي عليهم بهدف التأقلم مع واقع العزل المنزلي الذي نعيشه، إضافة إلى السيدة ماغي شعراوي من جمعية Animals Lebanon، إنطلاقاً من مبدأ ضرورة الحفاظ على التوازن بين مختلف الكائنات الحية على الأرض: الإنسان والحيوانات والنباتات، لكي نحمي غذاءنا وزراعتنا التي تؤمن لنا استمرارية وجودنا، من التلوث.