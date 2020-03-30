ما حقيقة تعرض نزلاء في سجن رومية للإصابة بفيروس كورونا؟

A + A -

صدر عـن المـديرية العـامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول تعرض نزلاء في سجن رومية للإصابة بفيروس كورونا، وارفقت به نتائج فحوصات صادرة عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي لعدد من السجناء.

يهم المديرية العام لقوى الامن الداخلي، أن توضح بأن هذا الخبر عار من الصحة جملةً وتفصيلاً، والمستند الذي يتضمن نتائج الفحوصات مزوّر.

تؤكد هذه المديرية العامة على سلامة جميع النزلاء في السجون كافة وعدم اصابتهم بفيروس كورونا، وان تداول مثل هذه الاخبار من شأنه ان يؤدي الى اثارة الخوف والهلع لدى السجناء وذويهم.

وتتمنى على المواطنين الكرام عدم الأخذ بهذه الأخبار التي لا أساس لها، كونها محض شائعات، والعودة إلى شعبة العلاقات العامة، لاستقاء المعلومات الصحيحة، كما ان مطلق هذه الشائعة الذي قام بتزوير المستند سيتعرض للملاحقة القضائية.