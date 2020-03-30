قراءة أوليّة في عالم ما بعد كورونا فيروس (بقلم جورج عبيد)

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للمرّة الأولى في التاريخ البشريّ، يفتك فيروس صغير قد يكون أصغر من حبّة العدس لو رؤيَ، وهو غير منظور وغير مدرك بالعالم من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه. لبرهة قصيرة تشبه طرفة العين، بطلت الحركة الحيّة، فساد الكون الجمود العبثيّ. الناس أسرى الحجور في كلّ الدول. المطارات أغلقت، والجوّ خلا من تحليق الطائرات، والطرقات اشتاقت لعجقة السيارات، إنه صمت القبور المطبق يحقّقه "إله الموت" فينا، يفتك بالأجساد، يميت الحياة، الاقتصاديات العالميّة تجلّدت بل تلاشت، وليس من فرق بين أن تتلاشى وتتجلّد، لأن الموت بالفعل قد ابتلعها.

العالم كلّه بيت مهجور ومحجور، تستوطنه حجور بشريّة يحتجب في داخلها أناس قلقون خائفون، في ظلّ ظروف بعضها قاس، وبعضها الآخر جارح، ومن أصيب بالفيروس وباتت حاله حرجة قريبة من الموت يترك في بعض البلدان وحيدًا في مواجهة الموت. أخبرني صديقي الحبيب رئيس أساقفة سبسطيّة للروم الأرثوذكس المطران عطالله حنّا المناضل العروبيّ الكبير، بأنّ له صديقًا طبيبًا فلسطينيًّا من بين لحم يعمل في أحد المستشفيات في إيطاليا البلد المحافظ مسيحيًّا وكاثوليكيًّا، قد سرد له مشهدًا يقزّز البدن حتى التفجّع، بأنّه كان يطبّب رجلاً مسنًّا قد أصيب بالكوفيد 19، وبلغ حدود النزاع. هذا طلب منه رؤية ابنه، فقام الطبيب واتصل بالابن وقال له: "أبوك على شفير الموت وهو ينازع ويريد أن يراك قبل أن يموت، فأجابه الابن قائلاً: ليمت لوحده وليرحل، لا أريد أن أراه ولا أريد أن تطالني العدوى أو تنتقل إليّ. هل يتصوّر امرؤ، كيف كان وضع الوالد، وهو يصارع الموت وحيدًا بلا حنان ابنه، هل شخصتم بأنّ ثمّة ثقافة خالية من الرحمة بتر فيها الوصال الرحميّ والجنينيّ والعائليّ، وهذه الثقافة التي عمّت وتعمّ القارّة العجوز والمستندة على كلام رئيس وزراء بريطانيا جونسون وقد مسّه الفيروس بدوره، ستترك ندوبًا على صعيد علاقة الأجيال ببعضها وعطبًا وجراحًا في جسد القارّة العجوز الآيل إلى التمزّق. هناك مخطّط انطلق للقضاء على كبار السنّ لأنهم أمسوا عبئًا على أوروبا، والكورونا فيروس سيعيد الحدود من جديد إلى الجغراقيا الأوروبيّة ويرسّخها. فإيطاليا وإسبانيا تركتا وحيدتين من أوروبا في شراسة المواجهة، فيما الصين وروسيا احتضنتاهما، وهذا بدوره سيعمّم حالة سياسيّة جديدة.

ما يظهر أمامنا، بأنّ عالم ما قبل الكوفيد 19 شيء وما بعده شيء آخر. جميع من غاص ولا يزال يغوص في القراءات والتأملات وصل إلى تلك المسلّمة بمجموعة استنتاجات توصيفيّة وتقريريّة في آن منها:

1-سقوط الآحاديّة القطبيّة في العالم، وقد كانت محور العالم بحكمها له وهي الولايات الأميركيّة المتحدة. لقد كان هذا السقوط متوقعًا بوباء أو بغيره، لأسباب عديدة ومختلفة لا مجال لذكرها الآن. لكن ما يحدث الآن في معظم الولايات من انتشار حالة الفوض واستشرائها حتى العظم في بنيتها بفعل مبادرات التسلّح عند عدد من المجموعات والاتجاه نحو الأمن الذاتيّ بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الإصابات بالكوفيد 19 والوفيات الناتجة عنه، (في كلّ ولاية)، يؤشّر إلى بداءة هذا السقوط وسيكون مؤثّرًا على خريطة الكون بأسره بالمواقع والتحالفات والتأثيرات والمؤثرات.

2-نهاية الوحدة الأوروبيّة، وقد بدأت الدعوات لترسيخ الحدود بين الدول الأوروبيّة تتكاثر وتبشّر بقرب تلك النهاية. وبعض المفكرين والنخب بدأوا يميلون إلى إعادة الاعتبار للعملة الوطنيّة داخل كلّ بلد. لم يكن أحد يتصوّر، على سبيل المثال، أن يبادر عدد من الإيطاليين والإسبانيين برفع علم روسيا والصين في البلدين الأكثر تشدّدًا في الإيمان المسيحيّ الكاثوليكيّ، وفي قارّة خلت بمعظمها من المسيحيّة على تنوّع مذاهبها (ما خلا اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبلغاريا ورومانيا)، وتفشّى فيها التفلّت الاقتصاديّ والقيميّ والروحيّ وكانت ذروتها القبول بالزواج المثليّ. يتبيّن مع قرب بلوغ أوان النهاية بأنّ ثمّة قراءات بدأت ترافق انتشار الوباء في أوروبا تشمل مجموعة مسلّمات قيميّة وأخلاقيّة وروحيّة واقتصاديّة وسياسيّة بنقد حادّ ومرير، وبتوبة فعّالة عند بعضهم، وقد يقود عددًا من الدول الأوروبيّة لتغيير جيو-سياسيّ وجيو-اقتصاديّ، ليجدوا أنّ المشرق ضالتهم وروسيا موئلهم والصين حاضنتهم.

3-تعاظم دور روسيا والصين في الظرف الحاليّ، على المستوى البنيويّ داخل كلّ منهما، وعلى مستوى تحالفهما باتجاه تكوين لحظة جديدة تستبيح كلّ محور أو نظام أو إنتاج بالرعاية والعناية. وفي ظنّ المتابعين لن يتجمّد التعاظم في قالب واحد، بحيث ينتهي في قالب آخر ومختلف. لقد بدأ الروس والصينيون يخوضون نقاشات علميّة وعمليّة فاعلة مستشرفة لعالم جديد، عالم ما بعد سقوط الآحاديّة القطبيّة في منطق الفوضى الخلاّقة المنعكسة عليها بنيويًّا. سيبيح الصينيون والروس منطق الشراكة في تكوين النظام العالميّ الجديد بتوازن منطقيّ، تتجسّد بخرائط سياسيّة جديدة، ويتجلّة بطرائقة ناعمة ومقنعة.

4-إتجاه إيران والخليج إلى قراءة العلاقة بينهما من جديد، وفي الجوهر، وعلى الرغم من التوترات المتصاعدة في عالم ما قبل كورونا، لكنّ التواصل بين السعوديّة وإيران والإمارات وإيران لم ينقطع سواء بتوجيه الرسائل أو بطرائق غير مباشرة تولتها صنعاء. يتوقّع الخبراء في العالم الجديد بنوعيّته السياسيّة المفروزة والمقروءة، بأن تزداد الاتصالات حماورة بعد فشل السعوديّة على وجه التحديد في نيلها اليمن وضمّها بالحرب إلى رحابها، وبعد فشلها أيضًا في الحرب النفطيّة مع روسيا. وإيران بدورها متطلّعة لهذه النوعية الجديدة من الاتصالات، آخذة بعين الاعتبار الدور التركيّ المنافِس، والمجتاح للخليج عن طريق قطر وإن هي في علاقة موضوعيّة مع تركيا أو قطر. غير أنّ مسلّمتين جوهريتين قائمتين في الرؤية الإيرانيّة، أن لا تكون تركيا شوكة في الخاصرة السوريّة، ولذلك هي تصرّ على تحرير إدلب، ومتوافقة بذلك مع روسيا، وأن لا تكون رمحًا متعاليًا في قطر في قلب ما هي تسميه الخليج الفارسيّ. ولهذا فإن الخليج العربيّ بدوره يراجع سياسته وبدأ بالتواصل مع سوريا وإيران لتكوين أيضًا مرحلة جديدة مليئة بالتواصل والعمل المشترك يسود المنطقة من الخليج إلى المشرق العربيّ.

6-عودة سوريا واحدة موحّدة بقيادة الرئيس بشار الأسد. العرب بأجمعهم سيدركون أهميّة بشّار الأسد بعد استعادته لسوريا كجغرافيا مديدة ضمن إدارة دولة مدنيّة وحديثة تبسط يدها بعدل على الأراضي السوريّة كافّة. أهميّة الرئيس الأسد ليست فقط بنصره واستعادته لبلده، بل بالتفاف الناس حوله، والالتفاف رحم للنصر. هذا كاف بتصور كثيرين، ليستعيد قدرته على المبادرات الخلاّقة في تكوين دولة عصريّة وعلاقات متوازنة وفي بعث حركة مشرقيّة، لك يكن يومًا بعيدًا عن انبثاثها داخليًّا وإقليميًّا وعربيًّا، منذ أن بدأ الكلام بها بين نخب لبنانيّة وسوريّة وفلسطينيّة وعراقيّة وأردنيّة. سيكون الرئيس الأسد إلى جانب الرئيس العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله الدعاة الأساسيين لتجسيد تلك الفلسفة في المدى الجغرافيّ الممتدّ من العراق إلى فلسطين. وبرأي خبراء متابعين، فإنّ لبنان وسوريا سيكونان العقد الحجريّ المتماسك لتلك العمارة المنتظرة. الرئيس بشّار الأسد قبلة انظار الشرق والغرب، الرؤية الواقعيّة بالنتائج تحمله إلى تصدّر المشهد الجديد لدول المشرق.

7-سطوع نجم لبنان أكثر مما يمكن لبعضهم أن يتوقّع. فعلى الرغم من التدحرج الماليّ والاقتصاديّ فهو سينهض من جديد بخطّة علميّة وعمليّة تظهر فاعليتها على مستوى دوره ووظيفته في المراحل المقبلة. ذلك أن اكتمال المشهد المشرقيّ من سوريا على وجه التحديد نحو العراق، سيتيح للبنان بعهده وحكومته، أن يتوثّب إلى موقع له متقدّم. لبنان في التاريخ كان مفعولاً به، كان اسفنجة تمتصّ الصراعات وتجذبها نحو الداخل صدامًا وتسويةً، كان بيتًا بمنازل كثيرة. مع اكتمال الحسم في سوريا ومع التغييرات الجيو-سياسيّة والجيو-استراتيجيّة على مستوى النظام العالميّ، ومع موت التاريخ القديم، سيظهر لبنان الجديد، أكثر تماسكًا وحيويّة. ما يبيح تلك الرؤية سقوط مبدأ البلقنة والكنتنة والتقسيم، امام إعادة مشروع وحدة الدولة في لبنان وسوريا إلى الحياة بالإحياء التلقائيّ الفعليّ الممارَس هنا وثمّة. ليس صعبًا على المتابع التقاط المشهد بمدلولاته ومعانيه في مواجهة الكوفيد-19. مثالنا على ذلك، التغيير الذهنيّ-الفعليّ الناشئ جديدًا، بإعادة إنهاض الدولة بمؤسساتها بدءًا بمؤسساتها الطبيّة المحتضنة لقيم المواجهة. لقد أثبتت مستشفى رفيق الحريري الجامعي برئيس مجلس إدارتها الدكتور فراس أبيض وأطبائها وطبيباتها وممرّضيها وممرّضاتها تفوّقها الطبيّ بالعلاجات المتبعة والرعاية الممارَسة وغلبتها على مرض يفتك بالعالم كلّه. هذا مؤشّر مهم لبدء مسيرة ولادة الدولة الواحدة مع سطوع مؤسساتها الاستشفائيّة الآن. وهنا لا بدّ من الاعتبار بأنّ الجامعة اللبنانيّة تبقى المدى الأرحب لسطوع فجر الدولة الجديدة.

لقد تمّ التركيز في السابق في نشوء المؤسسات الدينيّة والطائفيّة على حساب الدولة ووحدانيّة مؤسساتها، الأشياء العتيقة قد مضت وها كلّ شيء قد صار جديدًا كما قال بولس الرسول، وإحياء مؤسسات الدولة اللبنانيّة قرار استراتيجيّ للعهد برئاسة العماد ميشال عون وللحكومة برئاسة الدكتور حسّان دياب. تستمدّ الجدّة من قلب الخيارات المتمظهرة في المحيط والمتجليّة بالحلّ الوحدويّ لكلّ كيان وباتحادها مع بغضها. وعلى هذا يسوغ لنا الاستنتاج بأنّ لبنان لا يزال في صراع بين مفهومين:

1-مفهوم كونه "مجمّعًا للمكوّنات" المكوّنة له بتعدده وتنوّعه، والتعبير لدولة الرئيس إيلي الفرزلي في كتابه الجديد: "أجمل التاريخ كان غدًا".

2-ومفهوم جديد يقوده إلى الدولة فيصير مجمّعًا لدولة المواطنة ضمن عهد واحد جامع.

وفي كلّ الأحوال، فإنّ لبنان ما قبل كوفيد-19 مختلف عن ما بعده كما النظام العالميّ. جدّته ستظهر مع ولادة نظام عالميّ جديد، الذي لن تسوده آحادية مفرطة ،بل شراكة متوازنة، نستمدّ منها فعل الشراكة الدالّة على رسوخ المواطنة بعد حقبة من التصحّر الطوائفيّ المنغلق والنظام المافياويّ العفن، المتلازم مع صراعات دمّرتنا إلى ما لا نهاية، وأودى به إلى نهاية عبثيّة سحيقة وقاسية.

بعد نهاية كورونا فيروس، لا بدّ من أن نلمس بداية حياة جديدة، نرجوها قريبة مع اقترابنا من فصح المسيح الظافر.