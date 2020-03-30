بو صعب يكشف: فيروس “كورونا” أصاب أحد المقربين مني

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أكَّد عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب أنه يجب على كل انسان ان يعتبر نفسه مسؤولاً في ظل ازمة فيروس “كورونا” وعليه ان يفكر بما يمكن أن يقدمه.



وقال بو صعب في حديث لإذاعة صوت المدى: “في ظل ما يحصل في لبنان يتوجب علينا ان نكون على جهوزية تامة ومن هنا بدأت فكرة استئجار المستشفى اللبناني الكندي”، لافتاً إلى أن مستشفى اللبناني الكندي سيكون جاهزاً خلال ايام قليلة وسيكون بمثابة جزء من مستشفى ضهر الباشق الحكومي وسيتم وضعه بتصرف وزارة الصحة.



وأضاف: “مستشفى اللبناني الكندي يضم 120 سريراً بالاضافة الى غرف عناية وسيكون لدينا اجتماع اليوم للاطلاع على خطوات تجهيز المستشفى”، مشدداً على أن قرض البنك الدولي لتجهيز المستشفيات الحكومية يحتاج الى بعض الوقت.



وأوضح بو صعب أن “رئيس مستشفى ضهر الباشق بحاجة الى مبلغ 250 مليون ليرة لشراء بعض المعدات وأنا تواصلت مع رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء “محمد خير” والاخير ابدى تجاوباً لشراء هذه المعدات نهاية هذا الاسبوع”.



كذلك، كشف أن خطر “كورونا” يقف على الباب وكل شخص ممكن ان يكون عرضة لهذا الفيروس والجميع معني بهذا الموضوع، متابعاً: ” فيروس “كورونا” أصاب احد الاشخاص المقربين مني والجميع عرضة للاصابة بهذا الفيروس”.



من جهة ثانية، استبعد بو صعب حصول امتحانات رسمية هذه السنة لأن ذلك يشكل خطراً على الطلاب والاساتذة، مؤكداً أنه يجب على الدولة ان تدفع للاساتذ المتعاقدين مخصصاتهم وحقوقهم كاملة لأنهم يقومون بواجباتهم على اكمل وجه.