جلسة نقاش إلكترونية للجسم الطبي والصحي في التيار حول الفحوصات الميدانية السريعة لكورونا وباسيل يلفت الى ان التيار سبّاق في الrapid test

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عقد أطباء التيار الوطني الحر والعاملون في القطاع الصحي فيه مع بعض الاصدقاء من الجسم الطبي والتمريضي جلسة نقاش إلكترونية حول الفحوصات الميدانية السريعة وأهميتها في مساعدة الدولة والتخفيف من سرعة انتشار كورونا.

وكانت مداخلة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل شكر فيها الاطباء والممرضين والصيادلة وكل الجهاز الطبي والتمريضي، معتبراً اننا نمر الآن في مرحلة مصيرية تحددها كيفية تعاطينا معها، فإما نذهب الى الاحتواء او الى التفلت. وأبدى باسيل ثقته بقدرة الشعب اللبناني على التحمّل والتأقلم والالتزام بالوقاية من دون الانكفاء عن العمل وخدمة المجتمع. وأكد باسيل ان التيار سبّاق بإحضار الفحوصات الميدانية السريعة التي تساعد في المراقبة والتوجيه وإلقاء الضوء على تفشي كورونا وخصوصاً في المناطق البعيدة ولدى ذوي الظروف الصعبة، في انتظار موافقة وزارة الصحة على استخدامها والتيار سيلتزم ببروتوكول الوزارة.

وكانت نائبة الرئيس للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي افتتحت الجلسة بعرض عن حملة التيار بنقاطها العشر، وأوجزت الخدمات التي قام بها فريق الاستجابة لمواجهة كورونا في التيار حتى الان من توزيع حصص غذائية وحملات تعقيم ونشر الافلام والمنشورات التوعوية بالاضافة الى حجز أماكن للحجر مجانية في كل المناطق اللبنانية، مضيئة على فريق المتطوعين وما يجري العمل عليه للمرحلة المقبلة.

مسؤول المهن الحرة في قطاع المهن في التيار الدكتور مروان الزغبي شرح بالارقام والبيانات وضع كورونا في لبنان والعالم، مبيّناً ان مستوى ارتفاع عدد المصابين في لبنان غير مقلق حتى الان وان الاجراءات الحكومية جيدة جداً، ولكنه اعتبر في الوقت نفسه انه ربما هناك حالات في المناطق البعيدة لم يتم إحصاؤها بسبب عدم وجود مستشفيات مجهزة او مراكز صحية ولذلك هناك حاجة للفحوصات الميدانية السريعة. ولفت الى ان الدول التي أجرت فحوصات أكثر هي التي نجحت بالاحتواء أكثر لان الفحوصات والمعرفة هي وسيلة لتخفيف العدوى والحد من الانتشار. وعدد الزغبي فوائد الفحص الميداني السريع وأبرزها الوصول الى الناس بشكل اوسع وتخفيف الضغط عن المراكز الطبية الاساسية وتقديم خدمات صحية من أطباء من نفس البيئة الاجتماعية.

ورفع منسق هيئة الاطباء في التيار الدكتور ويليام معوض في ختام الجلسة توصيات اللجنة وابرزها تكثيف الفحص التشخيصي واعتماد تقنية الفحص الميداني السريع بإشراف طبي.

ودعا معوض الجميع الى الابتعاد عن المناكفات والى التضامن والتكافل بمواجهة العدو الخفي، كاشفاً عن اجتماع دعت اليه هيئة الاطباء في التيار جميع منسقي هيئات الاطباء من مختلف الاحزاب اللبنانية لوضع الجهود الى جانب بعضها البعض بعيدا من السياسة من أجل إنقاذ المجتمع.

وفي ختام الجلسة، وجه الحاضرون عشرات الاسئلة التي أجاب عنها كل من كتيلي والزغبي ومعوض. وكانت مداخلات كثيرة شكرت التيار على المعلومات التي يقدمها والجهد الذي يبذله في مواجهة كورونا.