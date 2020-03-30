بالفيديو - سنة استثنائية "كارثية": ماغي فرح بتوقعات جديدة.. وماذا عن كورونا!؟

A + A -

أطلت الإعلامية ماغي فرح بفيديو جديد عددت فيه توقعات جديدة للمرحلة المقبلة من هذا العام، بعدما كانت قد توقعت ان تكون الـ2020 سنة كوارث وانتشار وباء عالمي.

وقالت ماغي في الفيديو الجديد انه بحسب حركة الكواكب، ستكون الفترة الممتدة من بداية شهر نيسان الى شهر حزيران فترة تجاذبات بين الأخبار الإيجابية حول اكتشاف علاج لفيروس كورونا والاخبار السلبية.

اليكم أبرز التوقعات:

- المزيد من الكوارث السياسة والاقتصادية

- لن تمر سنة كهذه أبداً على البشرية

- معارك بين الدول وعدم ثقة

- تمرد على الحكومات

- ستسقط حكومات وبعض الرؤساء لن يُنتخبوا بعد الآن

- شهر أيار يحدث تغييراً ايجابيا وطاقة فلكية ايجابية وتحديداً بعد 15 أيار وسنشهد انفراجاً بين هذا اليوم و29 حزيران

- سنقطف ثمار جهود سابقة وقد نتمكن من الوصول للقاح لفيروس كورونا

- افلاسات وانهيارات وصدمات عنيفة

- احفظوا هذه التواريخ جيدا 5 نيسان ، 30 حزيران، 12 تشرين الثاني، سنشهد تغييرات سريعة وثورات اجتماعية ودينية وسياسية واغتيالات وغزوات دينية وفكرية

- بين تموز وآخر السنة اصعب فترة سنمر بها

- ان لم يجدوا علاجا لفيروس كورونا بين منتصف ايار وحزيران فاننا سنواجه اوضاع اصعب واخطر لاحقا