هذا ما كشفه وزير الصحّة عن المستشفيات والكورونا

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شدد وزير الصحة حمد حسن على أنه "خلِصنا سياسات وجاء اليوم لتعرف كل يد خيرة أن المال يذهب لاهلها وانها تسعف المحتاجين"، مشيرا الى أننا "نحن اليوم نواكب كل المستشفيات الحكومية والاسبوع المقبل ستكون جميعها في خدمة المواطنين على كل الاراضي اللبنانية اذا دعت الحاجة وهذه المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع."



وأعلن حسن اننا "حوّلنا بعض المستشفيات إلى التحقيق بسبب رفضها استقبال عدد من الحالات المرضية"، متمنيا على المواطنين تبليغ وزارة الصحة عن أي حالة يتم رفض استقبالها في المستشفيات من اجل اتخاذ التدابير الملائمة.



ولفت الى أنه "أطلقنا المناقصات وستصلنا الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة في الأيام والاسابيع المقبلة."



وشكر حسن المستشفيات الخاصة التي فتحت اقساما من أجل مصابي كورونا، طالبا من المستشفيات الاخرى التأهب للنداء، مؤكدا ان "يدنا بيد بعضنا البعض لمواجهة الاستحقاق وتلبية نداء الاستغاثة وعدم التقصير مع اي مواطن او مقيم على الاراضي اللبنانية."