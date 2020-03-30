في فصل الربيع .. هكذا سيكون طقس لبنان!

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لا تزال كتل هوائية رطبة وباردة نسبيا تؤثر على لبنان بطقس ممطر احيانا مع استقرار بدرجات الحرارة خصوصا قبل ظهر الثلاثاء مع ارتفاع الحرارة.





الإثنين: طقس غير مستقر وممطر احيانا خصوصا قبل الظهر مع تساقط الثلوج على ١٦٠٠م فيما تنشط الرياح، الحرارة ساحلا بين ١٢ و ١٩ درجة.



١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درجة

فيما بقاعا تسجل بين ٤ إلى ١٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١١ درجة

٢- الرياح جنوبية غربية ٦٠كم/س

٣- الرطوبة ٩٥٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٥- الرؤية متوسطة تسوء جبلا بسبب الضباب

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة





▪ الثلاثاء: تنكفئ الكتل الرطبة فيما ترتفع الحرارة بشكل كبير وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٦ درجة أما الأجواء فتكون غائمة ومغبرة مع رياح شرقية واحتمال خفيف لزخات مطر موحلة.



الاربعاء : كتل هوائية رطبة وباردة نسبيا تؤثر على لبنان بطقس غير مستقر وممطر مع تدني كبير بدرجات الحرارة وتتساقط الثلوح على ٢٠٠٠م.