في فصل الربيع .. هكذا سيكون طقس لبنان!

لا تزال كتل هوائية رطبة وباردة نسبيا تؤثر على لبنان بطقس ممطر احيانا مع استقرار بدرجات الحرارة خصوصا قبل ظهر الثلاثاء مع ارتفاع الحرارة.
الإثنين: طقس غير مستقر وممطر احيانا خصوصا قبل الظهر مع تساقط الثلوج على ١٦٠٠م فيما تنشط الرياح، الحرارة ساحلا بين ١٢ و ١٩ درجة.
١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درجة
فيما بقاعا تسجل بين ٤ إلى ١٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١١ درجة
٢- الرياح جنوبية غربية ٦٠كم/س
٣- الرطوبة ٩٥٪
٤- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa
٥- الرؤية متوسطة تسوء جبلا بسبب الضباب
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة
▪ الثلاثاء: تنكفئ الكتل الرطبة فيما ترتفع الحرارة بشكل كبير وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٦ درجة أما الأجواء فتكون غائمة ومغبرة مع رياح شرقية واحتمال خفيف لزخات مطر موحلة.
الاربعاء : كتل هوائية رطبة وباردة نسبيا تؤثر على لبنان بطقس غير مستقر وممطر مع تدني كبير بدرجات الحرارة وتتساقط الثلوح على ٢٠٠٠م.