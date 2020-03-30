ترامب يتحدث عن "دواء لكورونا".. ويحذر من أخطر أسبوعين

A + A -

رجح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، أن يصل معدل الوفيّات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا المستجدّ إلى ذروته في غضون أسبوعين، في حين تحدث عن دواء جديد يجرى تجربته داخل الولايات المتحدة.



وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى أنه سيمدد الإرشادات الحكومية المتعلقة بـ"التباعد الاجتماعي" حتى 30 أبريل.

وقال إنّه بالاستناد إلى التقديرات "فإن ذروة معدل الوفيات يرجح أن تحدث في غضون أسبوعين".

وأضاف "لذلك، سنمدد إرشاداتنا حتى 30 أبريل لإبطاء انتشار الفيروس".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة أجرت عددا من الأبحاث الخاصة بعلاج كورونا عن طريق بلازما الدم و"توصلنا لنتائج جيدة بالتعاون مع بعض الدول"، معربا عن أمله بأن يشكل نقل دم المتعافين وسيلة فعالة في مواجهة الفيروس.

كما أعلن الرئيس الأميركي أنه سيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار لتشخيص الإصابة بكورونا، لافتا إلى أن تسريع إجراء الاختبارات سيسهم في تطويق الفيروس، مشيرا إلى العمل على إمداد الولايات بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وأشار ترامب إلى أنه "لو لم نتحرك لفقد أكثر من مليوني شخص حياتهما بسبب هذا الوباء"، مضيفا "قمنا بعمل كبير لتجنب السيناريو الأسوأ في مواجهة كورونا".

أجهزة تنفس

وفي السياق، أعلن ترامب عن وصول أول طائرة إلى مطار كينيدي محملة بأجهزة تنفس ومليون كمامة، واستنكر احتفاظ بعض المستشفيات بأجهزة تنفس دون استخدام أو حاجة لها.

وقال الرئيس الأميركي إننا نعمل على بناء مستشفى في نيوجيرسي، مضيفا "حققنا قفزة كبيرة على صعيد إجراء اختبارات التشخيص".

كما طالب ترامب بعض الولايات بتحديث أنظمتها المالية لتلقي الدعم الفيدرالي سريعا، قائلا: "لدينا نظام صحي قديم ومتهالك".

إلا أنه أشار إلى أن ما يصيب الولايات المتحدة يصيب أيضا 151 دولة حول العالم، مؤكدا العمل على مساعدة الدول المحتاجة ومن بينها إيطاليا.

وأكد استعداده لاتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ الناس وإنعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أن "الديمقراطيين لا يريدون الاعتراف بجهود إدارتي في مواجهة كورونا.. لكنني واثق من تقدير الأميركيين للجهود التي تقوم بها إدارتي".