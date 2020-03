عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 آذار 2020

A + A -

الأخبار: إدفعوا الأموال الآن

مسار «كورونا» يحدّده الفحص المجاني

«ساعة الذروة» في 20 أيار

الموت القادم إلى السجون: أطلِقوا سراح آلاف الموقوفين

أميركا تقاوم العزل: عدد الضحايا قد يصل إلى 200 ألف

نداء الوطن: قضية المغتربين تنسف "تفنيصة" الاختصاصيين: تعديل سلوك أو تعديل وزاري

"8 آذار" توقظ دياب: إستفِقْ "هذه حكومتنا"!

اللواء: جلسة المغتربين غداً: تعقيدات تواجه الخطة .. وعروض من حزب الله للمساعدة

إنتهاء المرحلة الأولى من التعبئة «بإصابات دون المتوقع».. والمصارف تفرج عن أموال الطلاب في الخارج



النهار: الثنائي الشيعي يطلق عملية "تطويع" الحكومة



الديار: وزارة العدل الاميركية تعترف بأن بروفسور من هارفرد نقل «كورونا» بشكل غير آمن في الصين

لبنان يحتاج الى سيولة وقرارات صعبة والحكومة ستعلن ان مؤسسة دولية فرضت ذلك كي تهرب من النقمة الشعبية

قرارات صعبة مالية داخلية في لبنان واشراف دولي على الليرة وفرض شروط ورفع الـ TVA الى 15 و20 بالمئة

البناء: الإصابات تزداد 100 ألف في اليوم عالمياً… ولبنان رقم 80 بعدد الإصابات بكل مليون / الحكومة تتجاوز قطوع عودة المغتربين… والثلاثاء ترتيبات الإجلاء الآمن للراغبين / نصرالله لسؤال المصارف عن مساهمتها… وتحذير من عواقب التجاهل.. والبلد في حرب !

الجمهورية: العداد الكوروني يرتفع .. والسياسي ايضاً

لكم ننحني



the daily star: Cabinet faces first unity test over return of Lebanese expatriates



l'orient le jour: L’affaire du rapatriement des Libanais bloqués à l’étranger fait l’objet d’une récupération politique