أسرار الصحف ليوم الأثنين 30 آذار 2020

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

توقعت مصادر صحية أن يحافظ لبنان على وتيرة السيطرة على فيروس كورونا بنسبة زيادة الإصابات، بحيث يبقى تحت سقف الألف إصابة خلال الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن الإصابات زادت خمس مرات في أول عشرة أيام من (6) إلى (30) وأربع مرات (120) في الثانية، وثلاث مرات في الثالثة (360) وإذا زادت فقط مرتين في الرابعة (720) تكون المتوالية اللبنانية قاربت من نهايتها.

كواليس

تحدّثت مصادر مالية أوروبية عن أزمة سيولة في الصرافات الآلية التي يلجأ إليها الأوروبيون لتلقي رواتبهم وسحب الأموال من حساباتهم المصرفية وتوقعت تزايد أزمة السيولة وتطبيق المصارف لقيود الكابيتال كونترول على سحب الودائع مع توقف عجلة الإنتاج وسيطرة الركود على الاقتصاد وتصاعد حالة الذعر والسعي لتخزين المواد التموينيّة والاستهلاكيّة والأدوية والمعقّمات.

نداء الوطن: خفايا

يتردد أن قيادات حزبية حليفة لمرجع بارز أبدت في الغرف المغلقة امتعاضها من التصويب على الحكومة في المرحلة الدقيقة الراهنة.

وزير سابق يشغل منصباً شرفياً حالياً لم تدفعه ثورة "17 تشرين" وأزمة "كورونا" للعودة إلى الحياة السياسية ما فُسّر على أنه تسليم منه بتصاعد دور أحد أفراد أسرته على الساحة السياسية.

يؤكد معنيون في حزب مسيحي أنهم بانتظار معرفة حيثيات اقتراح العفو العام ودرسه بشكل مفصّل ليبنى على الشيء مقتضاه وحتى ذلك الحين لن يبدي الحزب أي موقف علني متعلّق بهذا الملف.

اللواء: أسرار

همس

تبين أن الموقف المتمهّل الذي اتخذه مرجع رسمي من قضية إعادة اللبنانيين من الخارج، استند إلى تقرير غير دقيق من أحد مستشاريه حول بعض المعطيات اللوجستية!

لغز

قدَّمت دولة خليجية عرضاً لإنشاء معمل توليد للطاقة الكهربائية على نفقتها، يغطي حاجات بيروت ومحافظة الجبل، مقابل التعهد بشراء الغاز منها لتشغيل هذا المعمل!