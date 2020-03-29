نداء عاجل من نقيب الصيادلية إلى وزير الداخلية!

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وجّه نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين نداءاً إلى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أشار فيه إلى أنّ "الصيدليات العاملة على الأراضي اللبنانية تواجه منذ فترة عمليات سرقة ممنهجة و بوتيرة متصاعدة تجاوزت بتاريخ 29/3/2020 ستة عمليات سرقة".

ورأى أنّ "هذا الوضع الخطير المرجح أن يرتفع أيضا و أيضا إذا لم يتم إتخاذ تدابير كفيلة بحماية الصيدليات من أعمال السرقة والنهب، لا سيما أنه وفي هذه الأوقات الصعبة التي يمرّ بها وطننا العزيز لبنان والتي تتطلب منا جميعا التضامن للمحافظة على القطاع الصيدلاني الذي يشكل جزاء لا يتجزاء من المنظومة الطبية المولجة مكافحة إنتشار فيروس كورونا في لبنان".

وأضاف: "نتوجه اليكم بهذه الصرخة راجين منكم إن تعمدوا إلى الإيعاز لكافة السلطات المحلية و الامنية من شرطة بلدية أو مخافر إتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لحماية الصيدليات العاملة في نطاقها الجغرافي من أعمال السرقة المتزايدة، وذلك للسماح لهذه الصيدليات القيام بواجبها الوطني في هذه الأزمة لا سيما تأمين إستمرارية العمل ليلاً ونهاراً في ظل ظروف صحية وإقتصادية صعبة لإنجاز الدور المطلوب منها في مساعدة المريض و تامين الدواء له".

وختم: "إننا نضع ثقتنا كاملة في شخصكم الكريم و نحن على يقين انكم ستسمعون صرختنا هذه آملين إتخاذ كافة التدابير التي ترونها كفيلة بحماية الصيدليات من أي تعديات لا قدر لها على مواجهتها او تحملها".