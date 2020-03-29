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كنعان يطمئن: تجهيز مستشفى ضهر الباشق بدأ وسيكون جاهزاً لمرحلة الكورونا وما بعدها في المتن الشمالي

29
MARCH
2020
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طمأن النائب ابراهيم كنعان بأنه وبعد جلسة مجلس الوزراء وتوجيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحديداً لمستشفى ضهر الباشق، حصل اجتماع بيني وبين رئيس الحكومة حسان دياب، وجرت الموافقة تمويل اللازم لمستشفى ضهر الباشق ما يسمح بتجهيزه بشكل كامل لمرحلة الكورونا وما بعدها، لأننا بحاجة لدعم مستشفياتنا الحكومية، فننتهي من مرحلة اهمال كل شيء عام، اكان مدارس او مستشفيات، نعي اهميتها في هذا الظرف".

واشار كنعان في حديث الى ال mtv الى ان ادارة المستشفى تستلمت السبت معدات ولوازم طبية بقيمة 250 مليون ليرة من الهيئة العليا للاغاثة كما علمت من مدير المستشفى، ووعدت ان رئيس الحكومة سيوقع قبل الاربعاء على المبلغ المتبقي ويصل الى 600 الف دولار، سيقسم على مرحلتين، الاولى حتى الاربعاء والثانية في الاسبوعين المقبلين، ليستقبل المستشفى بحسب ما ابلغني مديره الدكتور روجيه حموش المرضى خلال 10 ايام، وهو امر مطمئن للمتنيين ويتكامل مع المبادرات الأخرى التي يقوم بها القطاع الخاص والدولة".

وحيا كنعان " الجسم الطبي والتمريضي وكل المبادرات التي نشهدها في هذه الفترة، لأنه بالتكامل والتضامن الاجتماعي ننتصر على الأزمة الراهنة".

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