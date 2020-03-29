الكارثة قريبة... الا اذا!

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ارقام لبنان مشجعة، اما عدم التزام بعض بناته وابنائه، فمحبط.

ارقامنا مشجعة، ليس لأننا لا نتحسر على ضحايا المرض في بلادنا، ولا لأننا لا نصلي في كل لحظة من اجل شفاء المصابين، بل... وبكل بساطة، لأننا عندما نقارن وضعنا بوضع دول كثيرة حول العالم، وبينها دول كبرى وعظمى، نحمد الله على الذي نحن فيه، ونصفق لكل طبيبة وطبيب، وممرضة وممرض، ومعهم لكل من يساهم يوميا على طريقته ومن ضمن امكاناته، بمكافحة الوباء.

اما الاحباط، فمرده الى كارثة ممكنة في اي لحظة، بارتفاع سريع ومخيف في الارقام، بفعل خروقات واسعة لقرار الحجر المنزلي في عدد من المناطق، ما يرفع منسوب الخطر بشكل مرعب.

وبناء عليه، الدولة والقوى الفاعلة والحية في المجتمع، ووسائل الاعلام وكل ذي شأن في هذا الاطار، مدعوون الى تكثيف حملات التوعية والتحذير.

فحتى ننتصر على الوباء، علينا كلبنانيين ان نعتبر انفسنا في حالة حرب وكأن القصف العشوائي ينهمر من كل حدب وصوب، ولا ملاذ من الموت الحتمي في الخارج الا في ملجأ البيت.

فالأسبوعان المقبلان يقرران المصير الصحّي للبنان: فإما نلتزم الحجر ونطوّق الوباء لينحسر، أو يصر بعضنا على الخرق، فيتمدد الوباء ‏ونضحي في قلب الاصابات الجماعية، في ظل ضعف الامكانات الطبية وما يسببه من فوضى وارتفاع في نسبة الوفيات.

وفي المناسبة، بات واضحا بفعل مواقف الساعات الاخيرة، ان موضوع عودة المنتشرين حق لا نقاش فيه، وعلى الدولة تأمينه ولكن بشروط لا تؤدّي الى انتشار اكبر للوباء وانهيار المنظومة الصحية، ولذلك لا لزوم للمزايدات بل كل الاتكال على العلم والمنطق انطلاقا من منطق الحق.

اما بالنسبة الى المأساة الاجتماعية التي فاقمها المرض، فالى الاجراءات الحكومية، تشير معلومات الotv الى ان التيار الوطني الحر يبحث في طرح فكرة إنشاء صندوق دعم للأسر الفقيرة، يتبرع من خلاله الميسورون اللبنانيون من مقيمين ومغتربين، ومن يشاء من الميسورين العرب، على أن يترأس الصندوق رئيس الجمهورية وتتولى التدقيق في عمليات الإنفاق شركة عالمية موثوقة ومتخصصة بالتدقيق المحاسبي.

اما الابرز سياسيا في هذه المرحلة، وفي موازاة الانفتاح الاماراتي على سوريا، فأن تفتح مواجهة كورونا الباب أمام ‏الحكومة اللبنانية لمناقشة موضوع عودة النازحين رسمياً مع الحكومة السورية، ‏التي دعاها النائب جبران باسيل بالامس الى إزالة كل العراقيل من أمام عودة ابنائها اليها.