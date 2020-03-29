إرتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في لبنان

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid- 19، أن مجموع الحالات التي ثبت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 65 إصابة، وان 7 حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، تم نقل إلى المستشفى من مستشفيات أخرى.

كما أعلن تماثل إصاباتين بالفيروس للشفاء "بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصهما من عوارض المرض كافية"، ليرتفع بذلك مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية إلى 32 حالة شفاء.

أضاف: "بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج شفاء المريضين سريريا، وإبلاغهما بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا".

وتابع: "إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر، ما عدا 4 إصابات وضعها حرج".

وختم: "لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".