اعتصام لأهالي موقوفي عبرا للمطالبة بالعفو العام

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نفذ أهالي الموقوفين والمحكومين في ملف أحداث عبرا، اعتصاما أمام "مسجد الحاج بهاء الدين الحريري" في صيدا، في اطار تحركهم المستمر للمطالبة ب"اقرار عفو عام شامل لا يستثني أحدا"، ورفضا ل"سياسة الكيل بمكيالين، لا سيما بعد فضيحة اخلاء سبيل العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري"، كما قال عدد من المشاركين في الاعتصام.



ورفع المعتصمون لافتات تطالب ب"تبييض السجون"، وتعرب عن الخوف من "وصول كورونا إلى السجون، ما يؤدي إلى إبادة جماعية".



وألقيت كلمة باسم الأهالي طالبوا فيها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بالعمل من أجل "تبييض السجون". ثم كلمة لعضو "هيئة علماء المسلمين" الشيخ أحمد عمورة، طالب فيها ب"العفو العام الشامل والعاجل خاصة في ظل خطر انتشار فيروس كورونا".



