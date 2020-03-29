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توزيع مواد تنظيف وتعقيم وفرش على السجون في الشمال

29
MARCH
2020
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 انطلقت صباح اليوم، وتحت إشراف نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد وحضور مقرر لجنة السجون في النقابة محمد صبلوح وأعضاء اللجنة، قوافل من مواد التنظيف والتعقيم والفرش، التي تم تقديمها مجانا لتوزيعها على سجون الشمال، ضمن حملة "سلامة السجناء من سلامة المجتمع"، التي نظمتها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، بمشاركة نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، نقابة الممرضات والممرضين، نقابة المعالجين الفيزيائيين في بيروت، جمعية الصناعيين في لبنان، وعدد من الشركات اللبنانية، وبالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية.

وكان للمراد كلمة قال فيها: "نستكمل اليوم الخطة المشتركة في ما بين نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس بشقيها، الأول السعي من أجل تخلية سبيل من يمكن اطلاق سبيله وفق آليات معينة، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل، حيث إستطاعت نقابة المحامين في طرابلس، بفاعلية لجنة السجون في النقابة، القيام بعمل جبارِ خلال إسبوعٍ واحد، وبالتعاون مع الهيئات القضائية المختصة، وتمكنا من اخلاء سبيل 65 موقوفا".

وتابع: "ونتابع اليوم الشق الثاني المتعلق بحماية السجون، ومن هنا انطلقت الفكرة بحماية المحكومين داخل السجن، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها، وهنا أوجه التحية للقضاة من رئيس مجلس القضاء الأعلى الى وزيرة العدل فمدعي عام التمييز وقضاة الشمال وعلى رأسهم الرئيس الأول، فقد تحولنا جميعا الى خلية واحدة في سبيل مواجهة الكورونا ضمن السجون، وما نقوم به اليوم هو الخطة "ب" المتعلقة بتأمين الحد الأدنى من الحماية للسجناء من هذه الكورونا، وقصدت المسألة الطبية والتعقيمية، وها نحن اليوم نقطف ثمار المشروع الذي أطلق من حوالى الأسبوعين، وهنا أوجه التحية للنقيب ملحم خلف الذي نشط في سبيل تأمين كميات كبيرة من المساعدات".

وأضاف المراد: "لقد حصل الشمال على حصته التي سيتم توزيعها على السجون، كل بحسب احتياجاته، وقد قامت مؤخرا نقابة المحامين في طرابلس بالتعاون مع نقابة الأطباء بخطة طبية صحية مشتركة، حيث تم إرسال لجنة طبية للكشف على سجن القبة، وبالفعل يمكن التأكيد على أن سجن القبة مجهز بكل وسائل الحماية، من مستوصف وصيدلية، بالاضافة الى ست غرف يمكن استخدامها كأماكن للحجر الصحي، كما سيتم فرز الملفات الطبية للمساجين بهدف مساعدتهم صحيا عبر تأمين أطباء ذات اختصاص سيتوزعون على كل سجون الشمال ضمن مواكبة من لجنة السجون في النقابة".

البترون

وتسلم صبلوح، بحضور أعضاء اللجنة: خالد عمار، زينب الجعفر، ديانا شحادة، ايلينا الحلو، جنى الحسن، سوسن خضر، سلام دكرمنجي، لمياء عوض، هلال كنج باشا، محمد الدهيبي ، زينب كنج باشا، رانيا الجمل، ميرفت شندب، القافلات المخصصة لسجون الشمال، من عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت إيلي الحشاش، أمام سرايا البترون، لتنطلق بعدها القوافل، كل الى السجن المخصص لها". 


نظارة قصر عدل طرابلس

البداية كانت من نظارة قصر عدل طرابلس حيث سلم المراد، صبلوح، الحلو والحسن، التقديمات المخصصة للنظارة، بحضور آمر نظارة عدل قصر العدل في طرابلس النقيب بلال حمزة، الذي أثنى على هذه المبادرة القيمة. 


سجن القبة

ثم توجه المراد، صبلوح، الجمل وشندب الى سجن القبة، حيث تم تسليم القسم الأكبر من التقديمات، من مواد تنظيف ومواد تعقيم، وفرش وغيرها، الى سجن القبة رجالا ونساء، بحضور نائب نقيب الأطباء في لبنان وطرابلس الدكتور طارق إسماعيل، وآمر سجن القبة العقيد بهاء الصمد، والملازم أول مجد نوفل، وطبيب السجن عبد الرزاق عثمان.

سجن أميون

كما سلم خضر، دكرمنجي وعوض التقديمات المخصصة لسجن أميون، بحضور آمر سجن أميون، للمساهمة في تحسين الخدمات وتأمين الوقاية في مواجهة وباء كورونا المستجد".

سجن حلبا

وفي سجن حلبا المركزي، سلم عمار، الجعفر وشحادة، التقديمات المخصصة لسجن حلبا المركزي، بحضور آمر السجن لحماية السجناء من فيروس كورونا المستجد".

سجن زغرتا

أما في سجن زغرتا، فسلم كنج باشا، الدهيبي، التقديمات الى آمر السجن، تفعيلا للحماية الشخصية لدى السجناء لحمايتهم من الكورونا. 

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