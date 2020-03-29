جنبلاط: لانشاء صناديق تعاضد في القرى..

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غرد الوزير السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر، معطوفة على تغريدة سابقة، قال فيها: "وانني اتوجه إلى البلديات كافة، بالشكر على عملهم الدؤوب في عملية مكافحة الوباء. وأيضا اشكر الذين يقومون بمبادرات شخصية في مجال التعقيم مثل هذه الابتكارات التي صممت، وراجيا تعميمها. وفي مجال آخر، فإن القرى مدعوة إلى إنشاء صناديق تعاضد مع المحتاجين، في انتظار أن تقوم الدولة بواجباتها".



وكان جنبلاط قد كتب تغريدة، الليلة الماضية، جاء فيها: "التحية، كل التحية، للرفاق في الحزب الاشتراكي والأهالي، في جهدهم الجبار في عملية الوقاية وعملية التوعية على جميع الأصعدة في هذه الحرب الوجودية والمصيرية في مواجهة وباء الموت. التحية، كل التحية، لكل فرد أو حزب في الوطن، في هذا التحدي. نحن في أول الطريق. نكون أو لا نكون".



