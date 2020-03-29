درغام أعلن تشكيل خليتين طبية وتعليمية في عكار

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أعلن عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في بيان، "تشكيل خليتين طبية وتربوية في عكار لمواجهة ازمة كورونا، تتألف من متطوعين وضعوا أنفسهم في خدمة المجتمع، لمتابعة أوضاع المواطنين الراغبين بالحصول على المساعدة اللازمة في المجالين الطبي والتعليمي".



وذكر أن "الخلية الطبية تضم أطباء من مختلف الاختصاصات، وهم الدكاترة: مجد رستم (جهاز هضمي وتنظير)، جوني سعود (جراحة نسائية وتوليد)، ليليان ابراهيم (طب العائلة)، جورجيب خليل (طب أطفال)، نجيب الاطرش (جراحة عامة)، وسام منصور (طبيب مختبر)، فيدال النبوت (تقويم اسنان) وجان فياض (صيدلي).

وتضم الخلية التربوية: الدكتورة لارا حنا واكيم، الدكتور نسيم جريج، الأستاذة رزان عطية والأستاذ عماد الحاج".





وختم: "للتواصل مع اللجنتين الطبية والتعليمية، أو للتطوع والمساهمة المالية او العينية الاتصال على الرقمين: 70108105 و03231187".