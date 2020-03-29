بعد النتيجة الايجابية لسيدة في بلاط... رئيس البلدية: هذا هو عدد الاصابات

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أعلن رئيس بلدية بلاط في قضاء جبيل عبدو العتيق، في بيان، أن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا ضمن النطاق البلدي، أصبح 5 إصابات، بعد أن جاءت نتيجة الفحص لاحدى السيدات اليوم ايجابية، معربا عن تخوفه من ازدياد العدد بسبب التخالط بين المصابين وآخرين.

وجدد دعوته إلى أهالي وسكان البلدة لـ"الالتزام بالحجر المنزلي الالزامي حفاظا على صحتهم وصحة الآخرين. غالعلاج الوحيد لهذا الداء، البقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة والمرجعيات الروحية التي شددت على ضرورة الصلاة من المنازل بدل الذهاب إلى الكنائس والجامعات في هذه الفترة.

وأكد العتيق أن البلدية "تقوم بالاتصالات اللازمة مع المسؤولين في الدولة، لتأمين عودة من يرغب من المغتربين من أبناء البلدة إلى وطنهم لبنان".

ودعا الميسورين من أبناء البلدة ومن خارجها إلى "المساهمة في تأمين المساعدات الغذائية والأدوية التي بدأت البلدية بتوزيعها على المحتاجين من الاهالي والسكان"، مشددا على أنه بـ"التضامن والتكاتف نستطيع التغلب على هذه المحنة التي نمر بها في هذه الأيام"