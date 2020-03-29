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اقتراح لدياب: خطة لاجلاء اللبنانيين من افريقيا من دون تحميل الدولة اي تكلفة

29
MARCH
2020
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 أكد رئيس المجلس القاري الافريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل حسن يحفوفي، استعداد المجلس التام "لمساعدة الحكومة في إجلاء الراغبين بالعودة الى لبنان من أبناء الجاليات اللبنانية في افريقيا، في هذه الظروف الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، حيث ان الوضع لا يزال تحت السيطرة وعدد الإصابات قليل بين اللبنانيين والخشية ان يتفشى المرض".

اقتراح يحفوفي خطته للمساعدة جاء في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وفصل فيها خطة متكاملة لعودة من يرغب من المغتربين في القارة الافريقية، على أن يتكفل كل الذين سيعودون بدفع المصاريف المتعلقة بالسفر، مؤكدا ان "الانتظار لمزيد من الوقت قد يؤدي الى تعقيد الأمور".

وقال يحفوفي في رسالته: "ان بعض المغتربين تمكن من الحصول على عرضين لشراء فحوصات PCR من قبل مختبرين في كوريا الجنوبية والصين، ووعدوا بتأمينها في خلال يومين فقط. وعليه، تقوم كل جالية بشراء حاجاتها من تلك الفحوصات على نفقتها الخاصة، وستقوم الجاليات بشراء جزء من تلك الفحوصات ايضا الى الدول الافريقية لتأكيد التضامن الاجتماعي والالتزام الاخلاقي مع مواطني هذه الدول.
كما ان بعض الجاليات قامت بمسح شامل للراغبين بالعودة ويمكنها تزويد الدولة اللبنانية بلوائح اسمية قبل ارسال الطائرات للاخلاء بعد التأكد من ان فحوصات الPCR قد تأمنت، على ان يكون على متن الطائرات فرق طبية مجهزة، ويشترط ان تكون النتيجة سلبية قبل الصعود الى الطائرة، اما النتيجة الايجابية فتبقى جانبا ريثما يصار الى إخلائها لاحقا بطريقة آمنة أكثر، ويتعهدون بالتزام كل الاجراءات التي تطلبها وزارة الصحة فور وصولهم الى لبنان لجهة الحجر الصحي وفحوصات طبية اضافية وغيرها".

وأثنى يحفوفي على جهود دياب والحكومة في هذا الصدد، مؤكدا "الاستعداد الكامل للتعاون مع كل اجهزة الدولة ومؤسساتها وفق ما تراه الحكومة مناسبا في هذه الظروف". 

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