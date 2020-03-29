الطاشناق نظم برنامجا ترفيهيا شارك فيه أهالي الفنار من شرفات منازلهم

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نظم حزب الطاشناق- منطقة الفنار، برنامجا ترفيهيا تحت شعار "مهما حصل معا ننتصر، خليك بالبيت وانضم إلينا من شرفة منزلك"، بهدف التضامن مع أهالي منطقة المساكن الشعبية في الفنار، الذين يواجهون وباء "كورونا" بملازمة منازلهم.



بقرادونيان



وشارك أهالي المنطقة من الشرفات بالصلاة التي أقيمت في الأحياء، في حضور الأمين العام للحزب النائب هاكوب بقرادونيان، الذي قال: "شكلنا خلية أزمة لمكافحة الوباء وبادرنا الى مساعدة أبنائنا الأرمن في كل أنحاء لبنان، وركزنا على الأرمن لأن إمكاناتنا متواضعة".



أضاف: "أطلقنا حملة خليك بالبيت، ودعونا أهلنا الى التزام منازلهم ونحن نأتي إليهم بواسطة شباب يعملون بكل هدوء ويتخذون الإجراءات الوقائية لتأمين حاجات الأهالي، وقد وزعنا اليوم 3000 قطعة من المستلزمات الوقائية، وسنوزع لاحقا مواد معقمة وقسائم شرائية من مراكز محددة وفي أوقات مدروسة لمنع الازدحام. كذلك أطلقنا مبادرة لتأمين الأدوية، ونتواصل مع الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كي يلتزم الجميع في البيت".



وأوضح بقرادونيان ان "هذه المبادرة التي أطلقها حزب الطاشناق نتعاون فيها مع الأحزاب والطوائف الأرمنية الأخرى، من أجل مساعدة الجميع، فليس المهم من يبادر، لكن الأهم ان يستفيد المواطن من هذه المبادرة".



حفل فني



بعدها أقيم برنامج فني وطني، شارك فيه فنانون تفاعل معهم السكان من الشرفات بالتصفيق والتلويح بالأعلام اللبنانية.



