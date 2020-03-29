كورونا- يوم أحد أسود على لبنان... حالتي وفاة جديدة: من هما؟

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بعدما ازدادت في الأيام الأخيرة اعداد المصابين بفيروس كورونا حتى وصلت اليوم الى ٤٣٨ حالة، بات التخوف من ازدياد حالات الوفيات أكبر فأكبر خاصة مع وجود حالات حرجة جداً في العناية الفائقة الخاصة بكورونا في عدة مستشفيات.

وبعد ان كان قد سجل لبنان ٨ حالات وفاة جراء الفيروس، تلقى اللبنانيون اليوم خبر وفاة حالتين جديدتين، ليصل عدد الوفيات الى ١٠.

هذه الحالتين، احدى هذه الحالتين رجلاً كان في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم)، عمر ٧٢ عاماً، وكان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم والتهاب في عضلة القلب، وقد شُخص بالكورونا في ٢٠ آذار وأدخل الى العناية الفائقة منذ يومين بعد تدهور حالته بحيث وُضع له مكنات التنفس الاصطناعي.

أما فيما يتعلق بالحالة الثانية التي كانت في مستشفى اوتيل ديو، فهي تعود لرجل في العقد الثامن من عمره كان يعاني من أمراض مزمنة مما لم يساعده على التعافي.