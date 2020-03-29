الثلوج على ارتفاع 1800 متر غداً!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج. وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: منخفض جوي متمركز حاليا فوق تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا اليوم وحتى ظهر غد الاثنين ليعود فيتأثر بمنخفض جوي سريع اعتبارا من مساء الثلاثاء و حتى مساء الاربعاء.



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات، تساقط أمطار متفرقة ومحدودة ومن المتوقع ان تشتد أحيانا خاصة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الليل مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح حيث تصل سرعتها لحدود 75 كم/س خاصة شمال البلاد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال النهار.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تتجاوز معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل يتحول مساء الى غائم مع بدء درجات الحرارة بالانخفاض، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة في فترة ليل الثلاثاء/صباح الاربعاء، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و تساقط امطار تكون غزيرة احيانا مع تساقط للثلوج على ارتفاع ال 2000 متر وما فوق وتكون ضباب على المرتفعات، تخف حدة الامطار اعتبارا من المساء.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال 6 الى 13 درجة، في الداخل 8 الى 18 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 30 و 45 كم/س تنشط أحبانا لتصل الى 80 كم/س خاصة شمال البلاد.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 95 %.



- حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء:18 درجة.



- الضغط الجوي:762 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 6,28 ساعة غروب الشمس: 18,57 .