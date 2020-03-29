مستشفيات زغرتا أعلنت جهوزيتها لاستقبال مصابي الكورونا

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أعلنت المسشفيات الخاصة في قضاء زغرتا الزاوية، استعدادها لاستقبال مصابي مرضى الكورونا.

فقد أتم "مركز الشمال الاستشفائي" التحضيرات لقسم خاص لمرضى الكورونا في المبنى الاول، وهو منفصل عن مبنى المستشفى الأساسي مع مدخل ومصعد خاص له، كي لا يكون هناك اختلاط مع الزوار والمرضى الآخرين. ويتضمن أسرة للاستشفاء وقسم عناية فائقة مستحدث مع ضغط سلبي Pression negative، لحماية العاملين وسلامة المرضى.

وأصدر المركز بيانا أعلن فيه "التنسيق مع وزارة الصحة العامة، وحسب تعليماتها لتحديد استقبال المرضى، حسب البرنامج المقدم من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية. مع الاشارة الى الحاجة الدائمة الى لوازم الوقاية الشخصية PPE بكميات كافية، نظرا لنقص هذه اللوازم في السوق اللبناني".

كذلك، أعلن مستشفى "سيدة زغرتا" افتتاح قسم خاص بمرضى الكورونا في المبنى "ث" المنعزل عن أقسام المستشفى، موضحا أنه على "المرضى الذين يشعرون بأعراض فيروس كورونا التوجه إلى المستشفى، واتباع توجيهات رجال الأمن والجهاز الطبي التمريضي. كما أن المستشفى سيأخذ عينات الفحوص الخاصة بفيروس كورونا يوميا من الثامنة صباحا حتى العاشرة صباحا، ومن الواحدة ظهرا حتى الثالثة من بعد الظهر"، معتذرة من المرضى الذين لم تستطع استقبالهم سابقا، "لأننا لم نكن جاهزين، حرصا منا على سلامتهم وسلامة العاملين في المستشفى".

وفي "مركز العائلة الطبي"، تم استحداث وحدة طوارئ لمرضى الكورونا المشتبه بهم خارج المبنى، في مجدليا زغرتا.