هل ينتقل كورونا بواسطة الحشرات؟

أصدرت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق، بيانا توضيحيا، عطفا على بيانها السابق المتعلق بطريقة التعقيم وعطفا على بيان نقابة الاطباء، جاء فيه: "1- إن استعمال المبيدات لا نفع له، لأن فيروس كورونا لا ينتقل بواسطة الحشرات ولأن الادوية الزراعية لا تأثير لها على الفيروسات.
2- إن طريقة التعقيم برش كل الطرق والأرصفة والاشجار وأبواب المتاجر وحتى بعض المارة، لا لزوم له، لأنه يتوجب تعقيم الاماكن العامة، حيث يتجمع الناس، وعلى أصحاب الابنية تعقيم مداخلها ومصاعدها.
3- يتوجب تعقيم مقاعد الجلوس في الاماكن والحدائق العامة.
4- إن التعقيم بالدخان لا لزوم له.
5- يتوجب تعقيم مستوعبات النفايات وأماكن تواجدها لأنه يمكن أن تحتوي على نفايات صادرة عن أشخاص في الحجر المنزلي.
6- تأمين سبل الوقاية لعمال التنظيفات في شكل جدي وشامل.
7- تعقيم شاحنات النفايات.
8- تعقيم كامل نفايات مختبرات التحاليل والمستشفيات التي تتعامل مع فيروس كورونا.
9- لفت النظر الى النفايات الصادرة عن مواطنين في الحجر الصحي سواء أكانت نفايات بالاكياس أو مجارير، لأنه تبين إمكان تواجد الفيروس في البراز البشري.
10- بالتعاون والتضامن والعمل الجاد والبقاء في المنازل يمكن لنا أن نقاوم هذا الفيروس الشرس".