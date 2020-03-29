بالفيديو - اختراع أكاذيب وأخبار مسمومة تطال رئيس الحكومة.. وهذه هي الحقيقة

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حقيقة الفيديو عن دياب... والقضاء يتابع:

ما إن تولّى الدكتور حسان دياب منصب رئيس مجلس الوزراء حتّى خلع بعض المأجورين أقنعتهم وانكبّوا على اختراع الأكاذيب والأخبار المسمومة.

ومن المتوقّع أن يحاول أصحاب الأيادي السوداء وأبناء الشائعات مرارًا وتكرارًا المس بسمعة الرجل الأكاديمي والأستاذ الجامعي والسياسي النظيف الكف للتغطية على فسادهم ولتشويه صورة الرجل الذي وضع المصلحة اللبنانية قبل كل شيء، والذي أعطى الأولويّة للشعب.



وكانت تحفتهم الأخيرة فتح حسابات وهميّة باسم الرئيس دياب لتنشر بعضها صورًا استهزائية ومهينة لضرب سمعة الرئيس من خلال متابعة الحساب الوهمي لحسابات عارضات أزياء وبائعات هوى والتفاعل معهنّ، مع الإشارة إلى الرئيس دياب ومنذ الأيام الأولى لتكليفه غرّد موضّحًا أنه لم يصدر عنه أي كلام على أي موقع أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن حسابه الرسمي والوحيد هو Hassan_B_Diab@ على تويتر.



ومن الواضح أن من فتح هذا الحساب المزيّف، مدرك جيدا لخطورة ما فعله. ففي اتصال أجريناه مع فريق السوشال ميديا للرئيس دياب، علمنا أن الفريق باشر باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، ليتدارك المبغضون الأمر ويسرعون إلى ابتكار الفيديو الذي يتم التداول به عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحذف الحساب lebinstaofficial



والحقيقة أن هؤلاء يملكون هذا الحساب الوهمي ويغيرون اسمه وفئته كما يريدون لتضليل الرأي العام.



وخلال اتصالنا، علمنا أيضًا أن جميع الحسابات الوهميّة قد تمت إحالتها إلى القضاء المختص الذي كلّف أجهزة المعلوماتية متابعة الملف واتخاذ الاجراءات اللازمة.