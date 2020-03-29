الأسير أعدم منذ زمن (بقلم ايلي لحود)

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بقلم ايلي لحود-



يعود طيف أحمد الأسير الى الواجهة من جديد مع البحث الجدي في ملف العفو عن الإسلاميين. الملف – القديم الجديد – سيبقى على الطاولة الى حين نضوج الآلية التطبيقية للعفو عن من يستحق، فهل يشمل هذا العفو الإرهابيين؟



إن العفو عن المساجين في منظار بعض اللبنانيين، هو عفو عام أو عفو عن الإسلاميين. ورغم بلوغ الاختلاف حد التناقض بين الاسلامي والارهابي، ورغم أن هذا الاختلاف في المصطلحات قد يكون مفتاحا للحل، يروج الإعلام عمدا أو سهوا هذا الخطأ الفيصل.



بعيدا عن كمائن المصطلحات، بات شبه واضح أن الجهات السياسية الراعية لظاهرة "أحمد الأسير" تسعى لإخراجه من السجن. لم تسقط أحداث عبرا من ذاكرة هؤلاء، فهم نفسهم رعاة إخراج من قتل الجيش في الضنية يوم التسوية الشهيرة عام 2005. الرابط المنطقي الوحيد في ظل غياب المصلحة السياسية أو الانتخابية الداهمة حاليا، هو أن من يسعى لإخراج الإرهابيين في هذا التوقيت إنما يسعى لخلق توتر عنفيّ جديد.



في السجون المكتظة اليوم من حامت عليه الشبهات، إن لجهة ترويج المخدرات، أو تجارة الأسلحة، أو الإنتماء الى تنظيمات إرهابية، أو المشاركة في إعتداءات مسلحة إلخ... وفي السجون أيضا من ذبح، وقتل، وحاول قتل، وإستهدف، وتآمر، وخطط، وساعد على ضرب الجيش والقوى الأمنية والمدنيين. لا تَساوي بين المساجين. من قتل ليس كمن سرق، هذا من بديهيات القانون والعدل.



الأسير، وثق اعتداءاته على الجيش بالصورة والصوت دون تردد. فما هي الحجة الممكن ترويجها لإطلاق سراحه والعفو عنه؟ وهل سيتحمل ذوو الشهداء مشهد الإحتفال بإطلاق سراحه؟ أولن يذكّرهم رصاص الإبتهاج بالعفو عنه برصاص الغدر الذي أطلقه على الجيش؟ هل ستسمح قيادة الجيش بضرب هيبتها؟ وهل سيسمح قائد الجيش بضرب معنويات عسكره المنتصر في فجر الجرود على الفصيل عنه؟



في ظل معلومات عن سعي رئيس حكومة سابق لإخراج الأسير، كأسلافه ممن تهافتوا لإخراج المولوي من جهة، وفي ظل الاحتمال المعدوم لنجاح هذه التمريرة نظرا لوجود ضابط برتبة عماد في سدة الرئاسة من جهة أخرى، لا داعي للخوف. لن يفرّط العماد عون، وفريقه السياسي، وحاضنته الشعبية بحقوق العسكر. وعلى سبيل المعلومة، فإن الأسير قتل منذ زمن. أعدم شعبيا يوم أطلق النار على الجيش. ورغم أنه يتنفس اليوم، إلا أنه لا يمتلك سوى خيار النوم في زنزانته، وإلا سنسمع دوي رصاص إعدام الشعب له جسديا، وهذه معلومة أيضا.