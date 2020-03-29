عناوين الصحف ليوم الأحد 29 آذار 2020

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النهار: الحكومة تهتزّ تحت إنذار برّي والثلثاء "آلية العودة"

الديار: السيد نصر الله دعا للالتزام العام والتشدد بإجراءات التعبئة العامة... ما زلنا في بداية المعركة مع انتشار كورونا

المطلوب العودة المدروسة والآمنة والدخول في الاطار التنفيذي منذ الآن والعمل لاعادة المغتربين إلى لبنان

نصرالله يهاجم المصارف : لم يعد ممكناً السكوت على حجز أموال صغار المودعين



الشرق الأوسط: ووهان تخرج من عزلتها... ونيويورك مهددة بالإغلاق

مسؤول أممي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن 20 لقاحاً قيد التطوير... وإصابات جديدة عربياً

الأنباء الكويتية: بعد تهديد رئيس مجلس النواب بتعليق تمثيله في مجلس الوزراء إذا لم يحل الملف

الحكومة تُقرر عودة اللبنانيين العالقين.. وتُعلن الخطوات بعد غد