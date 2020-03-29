سورية: سوق الذهب تنشط عبر «واتس آب»

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شأنهم شأن العديد من أصحاب المهن، وجد الصاغة طريقة للعمل، بعد قرار إغلاق الأسواق والفعاليات الاقتصادية، إذ نشطت تجارتهم عبر تطبيق «واتس آب».

وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي، إغلاق أبواب الجمعية ومكتب الدمغة حتى إشعار آخر، على حين لجأ بعض الصاغة لبيع الذهب عبر «واتس آب» ويرسلون للجمعية بيانات عبر التطبيق حول حجم مبيعاتهم اليومية.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار٢١ قيراطاً إلى ٥٣٥٠٠ ليرة سورية، وهو أعلى سعر سجله بتاريخ الجمعية.

وطالب الزبائن بالشكوى في حال تعرضه للغش والتلاعب.