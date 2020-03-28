وزير الداخلية يغرد عن خيم وسط بيروت

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غرّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عبر صفحته عبر موقع تويتر وكتب: عملاً بقرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة وقرار حظر التجول ليلاً، وبعد تلقي عدة شكاوى تتعلق بمخالفة التوجيهات، كان لا بد وحرصاً على أمن المواطنين أنفسهم وعائلاتهم فك خيم الاعتصام في وسط بيروت.وتابع: مع التأكيد ان هذه الإجراءات إنما الهدف منها حفظ أمن المواطنين والأملاك العامة والخاصة ومواجهة الفيروس الذي يتطلب منا جميعا التعاون لتمرير المرحلة بأقل عدد ممكن من الإصابات.

وأضاف: ان هذه المرحلة الحساسة والمصيرية ليست مناسبة لتصفية الحسابات السياسية ولا للتخاصم او تراشق الاتهامات. في هذه المرحلة تضامننا الأمني والصحي هو الأساس لخروجنا من هذا النفق. وكما قلت سابقاً: معاً نستطيع.