أبي خليل: تأمين نحو 2200 حصة من البذور الزراعية في عاليه لدعم الاستدامة الاقتصادية في وقت الأزمة

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أشار النائب سيزار أبي خليل خلال حديث لتلفزيون لبنان إلى أن قضاء عاليه يتجهز أسوةً بمختلف المناطق اللبنانية لمواجهة تفشي فيروس الكورونا وتحدّث عن تجهيز أمكنة حجر وتأمين مساعدات غذائية ومواجهة الأزمة الاقتصادية بعد كورونا.

وصرّح أبي خليل قائلاً: صحيح أن قضاء عاليه هو من بين الأقضية غير الموبوءة حيث سُجّلت حالتان فقط حتى الساعة إلا أن ذلك لا يعني غياب احتمال تفشي الوباء وبالتالي فنحن معنيون بحماية أبناء القضاء ولقد تحرّكنا كتيار وطني حر على مختلف الأصعدة.

أولاً على الصعيد الصحي، فقد بادرنا بتعقيم الأماكن العامة بالتعاون مع البلديات الراغبة، وكانت هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر قد عقدت مؤتمراً صحفياً حول تأمين الفحوصات السريعة وهو أمر مهم للغاية من أجل كبح انتشار الفيروس.

ثانياً على الصعيد الغذائي، إذ نسعى إلى تأمين بعض الحاجات الغذائية للأشخاص غير القادرة على العمل أو الخروج لتأمين ما قد تحتاج إليه في الفترة الراهنة.

أما ثالثاً على صعيد الاستدامة الاقتصادية، فنعوّل على الزراعة المحلية وقد استطعنا تأمين حوالي 2200 حصة من البذور التي يمكن زراعتها في الحدائق المنزلية وسنواصل هذه الجهود حتى ما بعد أزمة كورونا.

وأكّد أبي خليل ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل مواجهة هذا الوباء مؤكداً أن منطقة عاليه لا تعاني اكتظاظاً سكانياً، الأمر الذي يساعد على المواجهة.