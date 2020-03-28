حملة توزيع مساعدات غذائية من تنظيم هيئة قضاء النبطية في التيار

في إطار التضامن بين أبناء المنطقة وإستكمالا للمساعدة في مواجهة أزمة فيروس كورونا ، قدمت هيئة قضاء النبطية في التيار الوطني الحرّ، بمبادرة من منسق هيئة القضاء المحامي خالد محمد مكّه وبالتعاون مع أعضاء هيئة القضاء وفريق الاستجابة في التيار في النبطية COViD-19
بتقديم مساعدات عينية عبارة عن حصص غذائية ذات أصناف متنوعة في قرى قضاء النبطية للعائلات الأكثر حاجة في القضاء .
وقد تمّ توزيع الدفعة الأولى من المساعدات التي بلغت ١٥٠ حصة غذائية على مختلف أبناء القرى بكافة أطيافها دون تمييز بنسب متفاوتة حسب الطلب والحاجة الملحة ؛ وقد شملت المساعدات القرى التالية :
١-/ مدينة النبطية بأكثر من حي
٢-/ حبوش
٣-/ الكفور
٤-/ كفرمان
٥-/ صربا
٦-/ جباع
٧-/ جرجوع
٨-/ دير الزهراني
٩-/ كفروة
١٠-/ الشرقية
١١-/ عزة
١٢-/ الدوير
١٣-/ كفرتبنيت
١٤-/ القصبية
١٥-/عرب صاليم
١٦-/قاقعية الجسر
١٧-/النبطية الفوقا...
وإنشاء الله سيتم إكمال العمل عند استلامنا كميات إضافية
ومع تأكيدنا الاستمرار في التعاون مع ابناء القضاء لنكون جميعا يد واحدة لمواجهة الظروف الصعبة نتيجة أزمة فيروس كورونا.