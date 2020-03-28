حملة توزيع مساعدات غذائية من تنظيم هيئة قضاء النبطية في التيار

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في إطار التضامن بين أبناء المنطقة وإستكمالا للمساعدة في مواجهة أزمة فيروس كورونا ، قدمت هيئة قضاء النبطية في التيار الوطني الحرّ، بمبادرة من منسق هيئة القضاء المحامي خالد محمد مكّه وبالتعاون مع أعضاء هيئة القضاء وفريق الاستجابة في التيار في النبطية COViD-19

بتقديم مساعدات عينية عبارة عن حصص غذائية ذات أصناف متنوعة في قرى قضاء النبطية للعائلات الأكثر حاجة في القضاء .

وقد تمّ توزيع الدفعة الأولى من المساعدات التي بلغت ١٥٠ حصة غذائية على مختلف أبناء القرى بكافة أطيافها دون تمييز بنسب متفاوتة حسب الطلب والحاجة الملحة ؛ وقد شملت المساعدات القرى التالية :

١-/ مدينة النبطية بأكثر من حي

٢-/ حبوش

٣-/ الكفور

٤-/ كفرمان

٥-/ صربا

٦-/ جباع

٧-/ جرجوع

٨-/ دير الزهراني

٩-/ كفروة

١٠-/ الشرقية

١١-/ عزة

١٢-/ الدوير

١٣-/ كفرتبنيت

١٤-/ القصبية

١٥-/عرب صاليم

١٦-/قاقعية الجسر

١٧-/النبطية الفوقا...

وإنشاء الله سيتم إكمال العمل عند استلامنا كميات إضافية

ومع تأكيدنا الاستمرار في التعاون مع ابناء القضاء لنكون جميعا يد واحدة لمواجهة الظروف الصعبة نتيجة أزمة فيروس كورونا.