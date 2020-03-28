الرئيس بري: سنعلق تمثيلنا في الحكومة إذا...!

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إنّه اذا بقيت الحكومة على موقفها ازاء موصوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة.



وقال: "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الإغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة لذا اذا بقيت الحكومة على موقفها ازاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".