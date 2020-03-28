هيئة قضاء زغرتا: حملة لجمع التبرعات الغذائية‎

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عملاً بخطة الطوارئ التي أطلقها التيار الوطني الحر مواكبة لأزمة وباء الكورونا، وتحسساً منها بالأزمة الصحية والمعيشية التي يعيشها أهلنا في قضاء زغرتا، ومن ضمن النشاطات المخطط لها، قامت هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر بحملة لجمع التبرعات. اذ تخطّى المبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ل ل. تم تقسيمها الى قسمين:

١- شراء ١٥٠ حصة غذائية سوف يتم توزيعها غداً السبت ٢٠٢٠/٠٣/٢٨ الى العائلات الأكثر حاجةً كمرحلة أولى، على أن يزداد العدد في مرحلة لاحقة.

٢- شراء مواد تقعيم ومستلزمات حماية من كفوف وكمّامات وسوف يتم توزيعها على بلديات عدة في قضاء زغرتا.

شكرا للمتبرعين ، عطاؤكم في أيادّ أمينة. معا نتخطّى الازمة.