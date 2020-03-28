living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العالم الجديد ما بعد الكورونا (ميشال غنيم)

28
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما نعيشه اليوم في ظلّ انتشار وباء الكورونا يُعدّ كابوساً على البشرية، ولكن ما أدركنا من المُنتظر.

فمن المؤكد أن هذا الوباء مصنّع حيث أن بعض التحليلات تجزم بأن الولايات المتحدة الأميركية وراء هذا الوباء والبعض الآخر يعتبر أنها جمهورية الصين، ولكن معرفة من هو وراء هذا الفيروس ليس بمثابة أهمية معرفة من بإستطاعته محاربته لأن الأخير هو الذي يغيّر المعادلات. إن اليوم، وبتاريخ ٢٧ آذار ٢٠٢٠، تخطّت الولايات المتحدة الصين لتصبح أكثر دولة انتشاراً فيها لفيروس كورونا مما يطرح الإشكالية التالية: "هل سننتقل إلى نظام عالمي جديد تتزعمه الصين وروسيا مقابل تفكك بعض الإتحادات؟"


بدايةً بالنظام العالمي الجديد، من المتوقع جداً ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية قبل الإنتخابات الرئاسية وستكون أشبه بتلك التي حصلت عام ٢٠٠٨ وربّما أسوأ بكثير وسيكون هناك انهيار للأسواق التجارية العالمية وعلى الأرجح انهيار نقدي لم يحدث بتاريخ عالمنا الحديث. فالسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: "ما الإستفادة من هكذا ركود إقتصادي؟" إن جميعنا نعلم أن من يتحكم بهذا العالم ليست دولة معينة أو رئيس جمهورية معيّن بل مجموعات سرية تتألف من رجال أعمال تتحكم بالقرارات السياسية الدولية عبر ضغوط مالية واقتصادية، وعلى الأرجح أن الهدف اليوم هو الإنتقال من مرحلة السيولة (النقد) إلى مرحلة الmicrochip فتصبح كل الأموال كناية عن أرقام مزروعة بيد الإنسان. إن هذه الخطة التي يعمل عليها هؤلاء ستكون أكثر من كارثية على البشرية نظراً لإنعدام الخصوصية حينها ونظراً لسهولة فرض العقوبات على أي شركة أو شخص يخالف القوانين التي تفرضها هذه المجموعات السرية. فجمهورية الصين هي الدولة الوحيدة التي تستطيع بإمكانياتها البشرية والصناعية أن تصنّع من الmicrochip لجميع دول العالم وهذا سبب إضافي لفرض إدارة ترامب العقوبات التجارية على الصين ومن يعدّ الرأس المدبّر لهذه العقوبات هو "بيتر نافارو"، صديق ترامب ومستشاره الإقتصادي الأول.


أمّا بما يخص تفكك الإتحادات، فقد صرّح رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش" بخطابه الأخير أن "التضامن العالمي" لم يعد موجود كما انتقد الإتحاد الأوروبي وشكر الصين على مساعدتها بالمعدات لمكافحة الوباء. إن هذا التصريح هزّ العالم وعبّر عن صرخة الكثير من الأوروبيين، فقامت إحدى الدول برفع علم الصين بدلاً من علم الإتحاد الأوروبي لتوجه رسالة مبطّنة وتقول: "الصورة الحقيقية تظهر عند الشدة." فلم يكن من المتوقع أن نصل إلى يوم ونرى الإتحاد الأوروبي مهدد أو مثلاً "منظمة اوبك" غير قادرة على السيطرة على سعر برميل النفط الذي وصل إلى أدنى مستوياته.


بعد احتمال تعثّر الولايات المتحدة اقتصادياً قريباً، حان الوقت لتتربع الصين على عرش اقتصاد العالم وتصبح المتحكم الأول بالقرارات السياسية بدعم روسي نظراً لهيمنتها العسكرية اليوم في الشرق الأوسط وسيطرتها على تجارة الغاز التي تُعدّ استراتيجياً أكثر أهمية من النفط.


أخيراً، وباء الكورونا سينتهي عاجلاً أم آجلاً، ولكن الأنظار اليوم موجهة إلى ما بعد الكورونا، أي إلى العالم الجديد.


فما ينتظرنا أصعب بكثير مما نحن عليه اليوم ويقتضي أن نكون على كامل الإستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، لذلك عودوا إلى الزراعة وشجعوا الإقتصاد المنتج وإذا كان بإمكانكم شراء البضائع الوطنية، "ما تقصروا"!


فهل حان وقت العودة إلى الأرض؟
-

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout