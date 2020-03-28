وزير الصناعة: سنشكل لجنة علمية تشرف على المبادرات لتصنيع الاجهزة التنفسية الاصطناعية

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أعلن وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله أن "القرار في الحكومة متخذ لإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج، مع أخذ الحكومة بالاعتبار أن عودتهم تتطلب المزيد من الاحتياطات، وهذا ما نقوم به، مع التأكيد أن العودة ستكون في أسرع وقت ممكن، وإن من واجبات الحكومة المحافظة عليهم والاهتمام بهم واعادتهم بالسلامة مع مراعاة سلامة الركاب على الطائرات العائدة، وسنقوم بهذا العمل".



وأوضح أن "المصانع التي تنتج الادوية والغذاء والمواد الأساسية ستفتح بكامل طاقتها بدءا من الاثنين المقبل، في ظل التوجه للسماح بفتح الصناعات الأخرى أيضا في الفترة القريبة المقبلة، مع التشدد على وجوب الالتزام بالاجراءات الوقائية والتدابير الحمائية".



وقال: "سنحتاج في هذه الظروف إلى كميات اضافية من المواد الاستهلاكية الحياتية والضرورية التي ستؤمنها المصانع، وتدعم الحكومة القطاع الصناعي ليستمر في الانتاج. المواد الأولية الضرورية مؤمنة حتى الساعة، وطلبنا من الصناعيين تزويدنا بلائحة احتياجاتهم بهذا الخصوص لتأمين السيولة لهم مع مصرف لبنان ليتمكنوا من شرائها".



وأعلن أنه "سيتم في الأسبوع المقبل تأليف لجنة علمية تشرف على المبادرات المتعلقة بتصنيع الاجهزة التنفسية الاصطناعية بالتعاون مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والجامعات".



ولفت حب الله إلى أن "مشروع الكابيتول كونترول ليس اولوية اذا لم يكن هدفه تحسين وضع المودعين وليس تحسين وضع المصارف على حساب المودعين"، داعيا إلى "ضبط ما يجري في المصارف وحماية المودعين".