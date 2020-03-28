محافظ جبل لبنان اقفل مخابز وفروع حلويات لمخالفتها شروط السلامة

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أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، سلسلة قرارات، في إطار الإجراءات المتخذة لقمع أي مخالفة للتدابير المقررة لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، قضى بعضها بإقفال مخابز وفروع حلويات وخلاطة علف دواجن لمدة تراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع لحين استيفائها الشروط الصحية، وتوفير سبل الحماية للعاملين فيها، ولصق الملصقات الإرشادية للتوعية لينظر بأمر فض الأختام والسماح بمتابعة العمل في ضوء الكشوف عليها والتثبت من استيفائها شروط السلامة".



وطلب من قيادة درك منطقة جبل لبنان "وقف العمل بالمزاد العلني لسوق السمك في منطقة الأوزاعي وإقفال الكافتيريا فيه، وإبلاغ الصيادين بيع حاصل صيدهم مباشرة خارج المزاد المذكور".



وناشد مكاوي المؤسسات المستثناة كافة من وقف العمل "التقيد الدقيق بقواعد السلامة والتعقيم المستمر، وفقا للقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، تلافيا لإقفال مؤسساتهم وختمها بالشمع الأحمر، والإحالة على القضاء عند الإقتضاء".



