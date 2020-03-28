نعمه رفع كتابا لحسن باسماء شركات التأمين وتفاصيل التغطيات التي تؤمنها

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رفع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كتاباً الى وزير الصحة حمد حسن ارفق فيه جدولاً يبين اسماء شركات التأمين وتفاصيل التغطيات التي تؤمنها لعملائها المضمونين، وطلب منه تعميمها على كافة المستشفيات والتزامهم بما يلي:

- استقبال المصابين المضمونين مع تغطية COVID-19 دون تأخر وذلك حرصاً على حقوقوهم وعلى السلامة العامة

- احالة ملفات المصابين بداء COVID-19 المضمونين التي ترفض شركات التأمين تغطيتهم الى لجنة مراقبة هيئات الضمان للمتابعة وذلك عبر رقم: 01999069 أو الواتساب 81999069 أو البريد الاكتروني: icc-care@insurancecommission.gov.lb

مع التنويه بأن عقود ضمان العمال الأجانب كافة تضمن تغطية COVID-19 وذلك لغاية سقف يبلغ خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية.

تجدون لائحة بشركات التأمين مع تفاصيل تغطية COVID-19 على الرابط التالي:

‏http://www.insurancecommission.gov.lb/announcements/تغطية-علاج-فيروس-كورونا/