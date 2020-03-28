تعميم لوزير التربية حول احتساب ساعات المتعاقدين والعاملين في المدارس خلال فترات الاقفال

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اصدر وزير التربية طارق المجذوب تعميماً حدد بموجبه كيفية احتساب ساعات المتعاقدين،والفريق المتعدد الاختصاصات،والمربّين المختصين في المدارس الدامجة، وعاملي المكننة، وعاملي الخدمة والنظافة في الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها والمدارس والثانويات الرسمية خلال فترة الاقفال القسري.

جاء في التعميم: "استنادا الى المرسوم الرقم 6198 تاريخ 15/3/2020، المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومفاعيله، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 17/3/2020، المتعلق باحتساب ساعات التعلم عن بعد ساعات تدريس فعلية للمتعاقدين، وبسبب الحاجة للفريق المتعدد الاختصاصات في المدارس الدامجة ليواكب المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة في خطة التعلم عن بعد، وبسبب الحاجة لخدمات عاملي المكننة لانجاز الاعمال المتعلّقة ببرنامج SIMS، ولتأمين المستلزمات الالكترونية في عملية التعلم عن بعد، وبسبب الحاجة الى أعمال المستخدمين للحفاظ على نظافة الادارات والمؤسسات التعليمية، وبسبب الحاجة الى أعمال المتعاقدين والمستخدمين على حساب صناديق التعاضد في الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها، وبسبب الاوضاع الصحية والاجتماعية الصعبة، وبسبب الظروف الاستثنائية، يحتسب عمل عاملي المكننة، والمتعاقدين، والمستخدمين، والفريق المتعدد الاختصاصات، والمربين المختصين في المدارس والثانويات الرسمية على الشكل الآتي:



أولا: في ما يتعلق بفريق العمل المتعدد الاختصاصات في المدارس الدامجة: يحتسب أجر ساعات المواكبة عن بعد التي ينفذها فريق العمل المتعدد الاختصاصات في المدارس الرسمية الدامجة ساعات عمل فعلية. اما بخصوص الاختصاصيين في التربية التقويمية أو التربية المختصة، فتحتسب ساعات مواكبتهم ساعات عمل فعلية أسوة ببقية المتعاقدين، على أن تنفذ وفق آلية تصدر عن المدير العام للتربية. ويطلب من مدير المدرسة/ الثانوية إرسال جداول الساعات المنفذة فعليا الى المراجع المختصة في الوزارة وفق الاصول المعتمدة.



ثانيا: في ما يتعلق بعاملي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية: ينجز عامل المكننة في المدرسة/الثانوية خلال فترة الاقفال ما يطلبه منه المدير من اعمال ومهام، ويتابع من منزله جميع مسلتزمات تطبيق برنامج SIMS، وكذلك مستلزمات تأمين التواصل الالكتروني بين الاساتذة والمعلمين وتلامذتهم، بما في ذلك تقديم معرفته وخبرته الالكترونية لضمان حسن تنفيذ خطة التعليم عن بعد.

ويستحق له الاجر اليومي وفق جدول استخدامه المعتمد منذ بداية العام الدراسي إذا ما قام بكامل دوامه اليومي، او تحتسب ساعاته باعتماد النسبية إذا لم يقم بذلك. على ان يحتسب له بدل الحضور اليومي فقط عن اليوم الذي يداوم فيه في مركز العمل التزاما بتعليمات الوزارة الرسمية.



ثالثا: في ما يتعلق بالمتعاقدين والمستخدمين على صناديق التعاضد في الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها في ما يتعلق بالمتعاقدين والمستخدمين على صناديق التعاضد (ثانوي ومناطق تربوية) في الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها، فيتولى كل رئيس وحدة تنظيم عملهم (حضورا او عن بعد) ويرسل دوامهم الى المراجع المختصة في الوزارة وفق الاصول المعتمدة.



رابعا: في ما يتعلق بمستخدمي الخدمة والنظافة يتناوب مستخدمو أعمال الخدمة والنظافة على الحضور الى المدرسة/الثانوية في خلال فترة الاقفال للحفاظ على نظافة البناء ومنشآته وتجهيزاته. ويعتمد المدير في ذلك مبدأي المداورة والعدالة، على أن يسدد أجر كل منهم كاملا وفق جدول استخدامهم المعتمد خلال هذا العام الدراسي. ويستمر المدير في سداد الاشتراكات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد، من دون تعديل، حفاظا على حقوق المستخدمين".

