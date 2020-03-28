عناوين الصحف ليوم السبت 28 آذار 2020

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الأخبار

كورونا والسلطة يحاصران المُغتربين

عدّاد كورونا يتجاوز الـ400 إصابة اليوم و60 مليون دولار لمكافحة كورونا: الحكومة أمام اختبار تجهيز المستـشفيات

البناء

أميركا رقم 1 تجتاز عتبة الـ100 ألف إصابة… وإيران رقم 6 والصين 17 ولبنان 62/ اتصال إبن زايد بالأسد يعلن بداية مرحلة جديدة في المنطقة بين محورين!/ الحكومة وأزمة عودة المغتربين… برّي للتصعيد… ونصرالله يتحدّث اليوم

الجمهورية

تشديد الإجراءات.. بري يصفع الحكومة.. والــتعيينات الى الحسم

اللواء

برّي مستاء من إهمال إعادة المغتربين.. وتشدّد في ضبط الانفلاش في الشارع

الديار

الدواء الفرنسي المشترك أعطى نتيجة والديار تنشر إصابات الكورونا في المناطق بالأرقام

الدولار اجتاز 2800 ليرة والحل لصندوق النقد الدولي واجراء الإصلاحات

خلافات التعيينات بدأت تظهر أكثر والوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة